Les insuccès passés de Price ont aussi mené au congédiement de Waite

La décision de congédier l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite est basée non seulement sur les performances de Carey Price cette saison, mais aussi sur les précédentes, a fait savoir Marc Bergevin mercredi.

« C’est une décision réfléchie. En tant que directeur général, j’amène des joueurs ici et je dois leur donner les meilleurs outils pour qu’ils aient du succès », a-t-il insisté lors d’une visioconférence.

Waite a été congédié mardi soir, pendant le deuxième entracte de la victoire de 3-1 du Canadien de Montréal face aux Sénateurs d’Ottawa. Sean Burke a été promu directeur des gardiens et aura comme mission de ramener Price dans le droit chemin.

Ce dernier a connu sa meilleure saison dans la LNH sous les conseils de Waite, remportant les trophées Hart et Vézina en 2014-2015. Il connaît toutefois des campagnes en dents de scie depuis environ trois ans.

« Tous les joueurs traversent des hauts et des bas, mais je dois suivre mon instinct. Et mon instinct me disait qu’un changement était nécessaire », a affirmé Marc Bergevin.

Une décision surprise

Le directeur général du Tricolore a dit avoir pris la décision mardi, quand il est devenu certain « à 100 % » que c’était la bonne chose à faire. Il a en informé Walte lors du deuxième entracte, à partir du moment où il n’a plus de responsabilité avec les joueurs.

Bergevin a soutenu qu’il ne voulait pas l’annoncer avant la rencontre pour éviter de créer une distraction, et il ne voulait pas l’annoncer après la rencontre, pour ainsi permettre à Waite de ramasser ses effets personnels et de quitter le Centre Bell avant le retour des joueurs dans le vestiaire.

Il a également insisté pour dire qu’il n’y avait pas eu de dispute ou de froid entre Price et Waite au cours des derniers jours, ce qui aurait pu mener à un divorce entre les deux. Il a affirmé que c’était sa décision à lui, et à lui seulement.

De son côté, Price s’est dit surpris de la décision en visioconférence, visiblement sous le choc de la nouvelle du départ de son conseiller depuis 2013. Il l’a d’ailleurs contacté en fin de soirée mardi.

« Il faut aller de l’avant. J’apprécie le temps que j’ai eu avec Stéphane, son dévouement, son ardeur au travail, a-t-il dit. Mais nous n’avons pas le temps de nous apitoyer sur notre sort. Il faut se regrouper et reprendre le travail. »

Coup de barre

Price a reconnu avoir traversé des hauts et de bas au cours des dernières saisons. Il a répété qu’il devait simplifier des choses dans son jeu. Questionné à savoir si ses problèmes étaient surtout techniques ou psychologiques, il a simplement répondu : « les deux ».

Il n’a pas paru particulièrement enthousiaste quand on lui a demandé si le message de Waite ne passait plus ou s’il avait besoin d’entendre les conseils d’une autre personne. « Parfois, un changement va faire du bien. Ça peut être bon d’entendre une voix différente. Ça ne veut pas dire que je n’appréciais pas ce que Stéphane faisait, mais c’est parfois nécessaire dans le hockey professionnel », a-t-il répondu.

De son côté, Marc Bergevin continue de croire que le Britanno-Colombien âgé de 33 ans est toujours l’un des meilleurs gardiens de la LNH. Il espère que Sean Burke — qui a disputé plus de 800 matchs dans la Ligue et travaillé comme entraîneur des gardiens chez les Coyotes de l’Arizona — l’aidera à retrouver de la constance dans son jeu.

Nouvelle structure

Burke devra passer 14 jours en quarantaine à Montréal avant d’intégrer la bulle du Tricolore et de pouvoir sauter sur la glace du Complexe sportif Bell avec Carey Price et Jake Allen. D’ici l’entraînement du 18 mars, il donnera ses conseils de manière virtuelle.

Marco Marciano, qui était entraîneur des gardiens chez le Rocket de Laval, assurera l’intérim en personne.

Bergevin a indiqué que le contrat de Burke a été restructuré, puisqu’il arrivait à échéance en juin et qu’il occupait des fonctions de recruteur. Bergevin n’a pas voulu entrer dans les détails de son plan, mais il a affirmé qu’un processus était en cours pour installer une structure avec un groupe responsable de travailler avec les gardiens de l’organisation.

Par ailleurs, Bergevin a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de terminer la purge au sein du personnel d’entraîneurs en montrant la porte de sortie à l’entraîneur adjoint Luke Richardson. Ce dernier terminera donc la campagne en continuant de s’occuper de ses responsabilités avec les défenseurs et l’unité d’infériorité numérique.