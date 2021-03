Le Canadien offre une première victoire à Ducharme, 3-1 face aux Sénateurs

Le Canadien de Montréal a fait un autre pas vers l’avant sous les ordres de Dominique Ducharme et il a réussi à mettre un terme à sa série de cinq défaites.

Jeff Petry a récolté un but et une aide, Carey Price a repoussé 26 lancers et la formation montréalaise a vaincu les Sénateurs d’Ottawa 3-1, mardi soir au Centre Bell.

Le Tricolore a ainsi offert une première victoire à Ducharme, à son troisième match comme entraîneur-chef par intérim.

Le Canadien avait perdu ses cinq rencontres précédentes (0-2-3), dont deux face aux Sénateurs (0-0-2). Il a joué avec plus d’assurance et a profité de deux buts en avantage numérique pour retrouver le sentier de la victoire.

Price a aussi bien fait devant le filet. Il a accordé deux buts ou moins pour une deuxième fois seulement à ses sept derniers départs (2-4-1).

Brendan Gallagher et Tyler Toffoli, dans un filet désert, ont marqué les autres buts du Canadien (10-6-5).

Artem Zub a été l’unique buteur des Sénateurs (8-16-1), qui avaient remporté quatre de leurs cinq matchs précédents. Joey Daccord a repoussé 30 tirs à son deuxième départ dans la LNH, son premier cette saison.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il accueillera les Jets de Winnipeg.

Des raisons de sourire

Les Sénateurs ont été les premiers à imposer leur volonté, se retrouvant en avantage numérique pendant quatre minutes. Price a toutefois fermé la porte.

Price a aussi joué de chance quand un lancer de Drake Batherson a atteint le poteau à sa gauche.

Le Tricolore a ensuite pris son élan. Alexander Romanov s’est signalé avec une percutante mise en échec contre le défenseur Erik Brannstrom.

Environ deux minutes plus tard, Romanov a obtenu une belle occasion d’inscrire un premier but depuis le 18 janvier, mais il s’est buté à Daccord.

Les Sénateurs ont embêté le Canadien en début de deuxième période, mais l’équipe locale a renversé la vapeur grâce à son avantage numérique.

Gallagher a ouvert le pointage à 9:26 en complétant une belle mise en scène de Petry et Corey Perry.

Puisque Gallagher a été atteint au visage par le bâton d’Erik Gudbranson immédiatement après avoir marqué, le Tricolore a continué à évoluer en avantage numérique. Petry a porté la marque à 2-0 à 11:30, touchant la cible grâce à un puissant lancer frappé.

Les Sénateurs ont réussi à répliquer avant la fin du deuxième vingt, avec 1:31 à écouler. Zub a déjoué Price du côté du bouclier à partir de l’enclave.

Les visiteurs ont continué à appliquer de la pression en troisième période. Batherson a été incapable de compléter une belle séquence amorcée par Josh Norris et Tim Stützle, puis Austin Watson a atteint le poteau au terme d’une montée à trois contre deux.

Toffoli s’est assuré de mettre fin aux espoirs des Sénateurs, marquant dans un filet désert avec 20,9 secondes à écouler.