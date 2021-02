L’ancien directeur général du Canadien Irving Grundman est décédé

L’ancien directeur général du Canadien de Montréal Irving Grundman est décédé après avoir combattu une brève maladie, vendredi.

Né en 1928, Grundman a été nommé président de la « Canadian Arena Company » pour gérer les opérations commerciales de l’entreprise, en 1971, après que les frères Peter et Edward Bronfman eurent fait l’acquisition du Canadien et du Forum de Montréal.

Travaillant conjointement avec Sam Pollock, Grundman a pris la relève de son mentor à titre de directeur général du Tricolore, en 1978.

À sa première saison comme directeur général de l’équipe, Grundman a vu ses joueurs gagner 52 matchs et récolter 115 points. En séries, le Canadien a tour à tour battu les Maple Leafs de Toronto, les Bruins de Boston et les Rangers de New York pour soulever la coupe Stanley sur la glace du Forum de Montréal pour une première fois depuis 1968.

Après la conquête de 1979, la formation montréalaise a participé aux séries lors de chaque saison jusqu’à ce que Grundman soit congédié, en 1983.

Sous le règne de Grundman, le Canadien a montré un dossier de 232 victoires, 100 défaites et 68 matchs nuls.

Grundman s’est aussi impliqué hors du monde du hockey. Homme d’affaires chevronné, il a également agi à titre de conseiller municipal de l’arrondissement de Saint-Laurent pendant plus de 30 ans.