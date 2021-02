Laurent Ciman devient entraîneur adjoint du CF Montréal

Laurent Ciman rentre au bercail. L’ex-défenseur étoile a été nommé entraîneur adjoint du CF Montréal, a annoncé l’équipe par voie de communiqué mercredi matin.

Le Belge âgé de 35 ans a disputé trois saisons à Montréal, de 2015 à 2017, avant de se joindre au Los Angeles FC en 2018 et de porter l’uniforme du Toronto FC lors des deux dernières campagnes.

« Je suis très content d’être de retour à la maison, a mentionné Ciman par voie de communiqué. C’était mon souhait depuis longtemps et j’ai cette grande opportunité pour moi et ma famille. Je veux maintenant apporter ma pierre à l’édifice. »

Ciman a aussi joué neuf matchs en séries éliminatoires de la MLS, neuf matchs du Championnat canadien et huit matchs de la Ligue des champions de la Concacaf. Il a notamment été nommé le défenseur par excellence de la MLS et le joueur défensif par excellence du club montréalais en 2015.

« Nous sommes très heureux que Laurent se joigne au personnel d’entraîneurs et qu’il soit de retour avec le club, a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. C’est une association logique et souhaitable, sachant l’attachement que Laurent a toujours eu pour ce club et cette ville. Nous pourrons compter sur son expérience après une belle carrière en Europe, en MLS et sur la scène internationale. »

On ignore pour l’instant si cette embauche est liée à l’annonce du départ le week-end dernier de l’ex-capitaine du onze montréalais Patrice Bernier, qui agissait à titre d’entraîneur adjoint avec l’équipe la saison dernière.