Charles Hamelin disputera ses 17es Mondiaux

Le vétéran Charles Hamelin sera le chef de file de l’équipe canadienne qui participera aux Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste le mois prochain à Dordrecht, aux Pays-Bas.

Cette compétition, prévue du 5 au 7 mars, sera la première occasion pour les spécialistes de la courte piste de disputer des courses depuis que la pandémie de la COVID-19 a mis le calendrier sur pause en mars 2020. Les six étapes de la Coupe du monde – y compris celles qui étaient prévues à Montréal et à Laval en novembre 2020 – ont ainsi été annulées.

Hamelin, âgé de 36 ans, participera à ses 17e Championnats du monde en carrière. Le champion du monde 2018 est monté sur le podium du classement général sept fois à cette compétition et il y totalise 36 médailles en carrière (12 d’or, 14 d’argent et 10 de bronze).

Il sera accompagné d’autres membres réguliers du circuit de la Coupe du monde, soit Steven Dubois, Courtney Sarault et Alyson Charles.

L’équipe sera aussi composée de six athlètes qui en seront à leurs débuts aux Championnats du monde. C’est le cas de la Trifluvienne Florence Brunelle, âgée de 17 ans, qui a remporté quatre médailles sur la scène internationale la saison dernière, aux Championnats du monde juniors et aux Jeux olympiques de la jeunesse. Les autres sont Danaé Blais et Claudia Gagnon chez les femmes, de même que Maxime Laoun, Jordan Pierre-Gilles et William Dandjinou chez les hommes.

« Je suis très heureuse de pouvoir aller prendre de l’expérience et j’apprécie l’opportunité́ que j’ai de représenter mon pays dans notre seule compétition internationale de l’année », a confié Brunelle.

La triple médaillée olympique Kim Boutin, de Sherbrooke, a pour sa part décidé de faire l’impasse sur les Mondiaux afin de se concentrer en vue des Jeux olympiques de Pékin de l’an prochain.

« Tout le monde a travaillé fort ces derniers mois dans des circonstances pas toujours simples, a révélé l’entraîneur Sébastien Cros. Depuis début janvier, nous avons vraiment eu des grosses intensités aux entraînements, la forme physique est là et nous serons prêts. Sans repères depuis un an, tout va se jouer sur la capacité d’adaptation. Ce sera notre défi face aux Européens notamment qui ont eu des opportunités de compétition. »

Brunelle, Sarault, Hamelin, Dubois et Laoun disputeront les épreuves individuelles. Les autres patineurs enfileront les patins en vue des relais chez les hommes et les femmes.