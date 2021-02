Le patineur de vitesse Laurent Dubreuil devient champion du monde du 500 mètres

Le patineur de vitesse Laurent Dubreuil est auréolé du titre de champion du monde de sprint.

Le Lévisien de 28 ans devient le premier Canadien à gagner un titre mondial au 500 mètres depuis Jeremy Wotherspoon. Ce dernier a réalisé l’exploit à trois reprises, en 2003, 2004 et 2007.

Auteur d’un impressionnant chrono de 34,39 secondes – de loin son meilleur cette saison sur la distance –, il a devancé le Russe Pavel Kulizhnikov (34,54), champion du monde en titre et détenteur du record du monde, et le Néerlandais Dai Dai N’tab (34,62).

Même s’il n’a chaussé les patins qu’à quelques reprises depuis le début de la pandémie, Dubreuil couronne une très bonne saison dans la discipline du 500m avec trois médailles au circuit de la Coupe du monde (deux d’argent, une de bronze) et un titre mondial.

« Ma course a été comme je l’ai imaginé, a décrit Dubreuil. C’était vraiment important pour moi d’avoir un bon départ et je l’ai eu. Mon premier 300 mètres était pas mal parfait. Dans le dernier virage, j’ai manqué un peu d’équilibre, mais à cette vitesse, c’est un peu normal.

« Le dernier 200 mètres n’était pas aussi bon et c’est la partie que j’aimerais refaire, mais en général c’était vraiment bon et peut-être ma meilleure course en carrière », a-t-il ajouté, lui qui a poussé un puissant cri de satisfaction et s’est frappé la poitrine quand il a entendu l’annonceur confirmer sa victoire.

Vice-champion mondial au sprint l’an dernier, il avait auparavant remporté le bronze au 500m en 2015 et au 1000m en 2020.

Le Canada a par ailleurs ajouté des médailles d’argent en poursuite par équipes.

Après avoir mérité deux médailles d’or à la Coupe du monde en début de saison, Valérie Maltais, de Saguenay, et les Ottaviennes Ivanie Blondin et Isabelle Wiedemann ont terminé au deuxième rang de la poursuite par équipes chez les dames.

Les Néerlandaises, Ireen Wüst, Irene Schouten et Antoinette de Jong – qui s’étaient contentées de l’argent aux deux étapes de la Coupe du monde – l’ont emporté, devançant de justesse leurs rivales à la ligne d’arrivée, par une marge de 0,17 seconde. Les Russes ont pris la troisième place.

« Je pense que nous devrions être fières de ce que nous avons accompli avec les cartes qui nous ont été distribuées avant cette saison, a confié Blondin. Si vous m’aviez dit avant d’arriver ici que nous aurions l’argent et que nous serions à moins de deux dixièmes des Néerlandaises, j’aurais ri et je n’y aurais pas cru. Il y a beaucoup de points positifs à retenir de cette performance. »

Les Albertains Ted-Jan Bloemen et Connor Howe ainsi que le Torontois Jordan Belchos se sont classés deuxièmes de la poursuite masculine en 3:41,711, derrière les Pays-Bas (3:41,429).

« Il était évident dès le départ que cette équipe travaillait bien ensemble, a confié Bloemen Cela semble très prometteur en vue de la saison olympique où nous serons en mesure de bien mieux nous préparer par rapport à nos adversaires. »

Les Championnats du monde se poursuivent samedi avec les finales du 1000m et du départ groupé. Blondin, championne du monde en titre du départ groupé, cherchera à défendre son titre, tandis que les médaillés des Championnats du monde de l’an dernier, Belchos (l’argent au départ groupé chez les hommes) et Dubreuil chercheront à monter de nouveau sur le podium.