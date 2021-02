Victoire convaincante de Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s’est montré intraitable en deuxième ronde des Internationaux de tennis d’Australie, mercredi, éliminant l’Australien James Duckworth en trois manches de 6-4, 6-1, 6-2.

En route vers cette victoire, qu’il a réalisée en 1 h 45 minutes, Auger-Aliassime, 20e tête de série, a livré une performance qui a frisé la perfection. Il a réussi 19 as, n’a commis que trois doubles fautes et n’a fait face à aucune balle de bris. Il a lui-même réussi six bris en dix tentatives.

Auger-Aliassime s’est donc qualifié pour le troisième tour où il pourrait retrouver son compatriote Denis Shapovalov, qui affrontait un autre Australien, Bernard Tomic, plus tard mercredi.

Par ailleurs, la victoire d’Auger-Aliassime est venue mettre un baume sur le cœur des partisans du tennis canadien, déçus non pas une mais deux fois plus tôt en journée.

En lever de rideau, Bianca Andreescu s’est montrée sous un jour erratique et s’est inclinée en deux manches de 6-3, 6-2 face à Su-Wei Hsieh, de Taïwan. Quelques instants plus tôt, Rebecca Marino avait également subi l’élimination, s’inclinant 6-1, 7-5 contre Marketa Vondrousova de la République tchèque.

Milos Raonic, l’autre Canadien toujours en lice en simple, livrait bataille au Français Corentin Moutet mercredi.

Maladresses après maladresses

Face à une rivale de 35 ans, détentrice du 71e rang au classement de la WTA, Andreescu, huitième tête de série, n’a jamais été capable de se mettre en marche de façon soutenue.

Il y a bien eu quelques coups d’éclat, ici et là, mais ils étaient généralement suivis de maladresses qui ont trahi son absence de 15 mois des courts.

Faisant preuve de patience et de ténacité, la Taïwanaise a répliqué aux boulets de canons de sa réputée rivale avec des coups précis près des lignes, et en forçant la Canadienne à se déplacer continuellement à gauche et à droite.

Andreescu a commis 25 erreurs directes, cinq doubles fautes et a été victime de six bris de service, trois dans chacune des deux manches. Deux de ces bris sont survenus immédiatement après que la Canadienne de 20 ans eut elle-même réalisé des bris.

Andreescu s’est compliqué l’existence en concédant les quatre premiers jeux du premier set, et les trois premiers du suivant.

Ce n’est pas la première fois que Hsieh vient à bout de joueuses de haut niveau lors de tournois du Grand Chelem, ayant réservé le même sort à Garbine Muguruza en Australie et à Simona Halep à Wimbledon.

Quant à Marino, elle a eu le mérite de livrer une coriace bataille à Vondrousova, 19e tête de série lors du deuxième set, qui a duré 55 minutes, après une première manche où elle n’avait jamais été dans le coup.

Le troisième jeu a été particulièrement fertile en rebondissements et son issue a peut-être changé l’allure du reste du match en faveur de Vondrousova.

Face à un recul de 0-2 après avoir perdu son service lors du premier jeu de la manche, la Tchèque s’est de nouveau retrouvée dans une situation précaire à son service après avoir concédé les trois premiers points à Marino.

Vondrousova est parvenue à amener le score à égalité, mais elle a dû sauver trois autres balles de bris avant de gagner le jeu, qui s’est étiré pendant presque 12 minutes.

Marino a quand même eu la chance de forcer la tenue d’une troisième manche à son service, alors qu’elle menait 5-4. Vondrousova a réagi en réalisant un bris opportun.

Un autre bris de service, deux jeux plus tard, a permis à Vondrosova de se frayer un chemin jusqu’à la troisième ronde.