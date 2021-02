Des élus de Québec et d’Ottawa appellent à déplacer les Jeux olympiques de Pékin

Les Jeux olympiques prévus à Pékin en 2022 devraient être déplacés hors de Chine si le gouvernement chinois poursuit son « génocide » contre les Ouïghours, réclament dans une lettre rendue publique samedi des députés de tous les partis à Ottawa et à Québec de même que des organisations humanitaires.

La lettre, initiée par le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe, implore « les humanistes et les démocrates du monde entier » de refuser de participer aux « Jeux de la honte ».

Les Jeux olympiques de Pékin glorifient, quant à eux, « un régime qui commet les pires crimes contre l’humanité envers sa propre population ».

À ce jour, Ottawa ne reconnaît pas que la persécution des musulmans ouïghours constitue un génocide et la Chine se défend vigoureusement que ce soit le cas.

Le sous-comité des droits internationaux de la personne de la Chambre des communes avait tranché il y a quelques mois être « persuadé » au terme de ses audiences que « les gestes du Parti communiste chinois constituent un génocide aux termes de la Convention sur le génocide ».

Les signataires de la lettre notent que « deux millions » d’Ouïghours et de musulmans turciques sont « emprisonnés dans des camps de concentration que les autorités chinoises ont l’odieux d’appeler des “camps de formation professionnelle”. »

« Dans ces mêmes camps, des viols collectifs sont commis ainsi que de nombreux actes de torture, poursuivent-ils. Des femmes sont stérilisées de force, des adultes et des enfants sont enlevés, des logiciels d’intelligence artificielle traquent, par l’entremise de caméras de surveillance, les Ouïghours partout autour du globe. »

Les signataires estiment que la Chine a mis en œuvre une « entreprise d’effacement culturel » où elle « endoctrine ceux et celles qui sont incarcérés » et empêche « toute expression culturelle ».

La lettre réplique d’avance à ceux qui pourraient accuser ses auteurs de mélanger politique et sport en affirmant que « lorsqu’on est confronté à un génocide, on ne parle plus ici de politique, mais bien de droits de la personne et de crimes contre l’humanité ».

En plus d’être signé par 19 élus, le document est notamment ratifié par le médaillé olympique Jean-Luc Brassard et l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.