Le Canadien perd 3-2 face aux Sénateurs

Le Canadien a laissé les Sénateurs d’Ottawa croire qu’ils avaient une chance de l’emporter et c’est ce qu’ils ont réussi à faire.

La formation montréalaise a mal paru par moments pour une rare fois cette saison et s’est inclinée 3-2, jeudi soir au Centre Bell.

Les Sénateurs, derniers au classement général de la LNH, ont ainsi mis fin à une série de neuf revers (0-8-1) en battant l’équipe en tête du classement du circuit.

La recrue Tim Stützle a amassé un but et deux aides, Thomas Chabot, un but et une aide, tandis que Connor Brown a aussi marqué pour les Sénateurs (2-8-1). Matt Murray a effectué 36 arrêts.

Brendan Gallagher et Josh Anderson, en infériorité numérique, ont répliqué pour le Canadien (7-2-2). Phillip Danault a récolté deux aides et Carey Price a stoppé 19 lancers.

Avant la rencontre, Shea Weber a été honoré pour avoir disputé son 1000e match dans la LNH mardi face aux Canucks de Vancouver. Après une vidéo hommage, il a été rejoint sur la patinoire par son épouse Bailey et leurs trois enfants, Beckett, Kenley et Maddix. Il a reçu une toile, ainsi que le traditionnel bâton argenté des mains de Brendan Gallagher et Paul Byron.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau samedi après-midi, à Ottawa.

Les derniers seront les premiers

Le Canadien a bien commencé la rencontre, alors que le trio de Danault a donné le ton avec une bonne présence sur la patinoire.

C’est d’ailleurs cette unité qui a ouvert la marque après 10:31 de jeu. Gallagher a récupéré une rondelle libre devant le filet après une belle montée de Tomas Tatar et il a pu tirer dans une cage béante.

Les Sénateurs n’avaient rien fait de très impressionnant jusqu’à ce que Chabot crée l’égalité avec 39 secondes à faire. Il a déjoué Price avec un tir parfait, qui a atteint le poteau avant de franchir la ligne des buts.

Jeff Petry a été puni pour avoir retenu sur la séquence suivante et les Sénateurs en ont profité pour prendre les devants avant de retraiter au vestiaire. Stützle a battu Price du côté rapproché avec 21 secondes à écouler, après une passe transversale de Drake Batherson.

Tranquillement, les Sénateurs ont commencé à jouer avec plus de confiance en deuxième période et à mieux travailler que le Tricolore.

Brown a porté la marque à 3-1 en faveur des Sénateurs à 8:12, en faisant dévier un tir d’Erik Brannstrom derrière Price.

Le Canadien a obtenu deux avantages numériques tard en deuxième période, dont 20 secondes à cinq contre trois, mais il a semblé complètement désorganisé.

Il a retrouvé ses repères en troisième période, multipliant les assauts vers le filet de Murray.

Le gardien des Sénateurs a réussi un arrêt difficile aux dépens de Tyler Toffoli pendant un avantage numérique du Canadien. Il a aussi tout juste fait dévier un puissant lancer de Petry contre le poteau.

Les derniers efforts du Canadien auraient pu être minés quand Ben Chiarot a écopé une punition mineure double pour bâton élevé avec 3:35 à faire à la rencontre.

Anderson a toutefois marqué avec 1:29 à écouler, après que Danault eut gagné une mise en jeu en territoire offensif.

Tatar a été puni avec 24,4 secondes au cadran pour avoir donné de la bande à Erik Gudbranson, freinant l’élan du Canadien pour de bon.