Le CF Montréal acquiert l’attaquant Bjørn Johnsen

Le CF Montréal a fait l’acquisition, mercredi, de l’attaquant Bjørn Johnsen du club de première division sud-coréenne Ulsan Hyundai.

Le directeur sportif Olivier Renard a annoncé la nouvelle par voie de communiqué.

Au passage, il a fait savoir que Johnsen, un athlète mesurant six pieds cinq pouces, avait signé un contrat de deux saisons en plus d’une année d’option en 2023 en utilisant de l’argent d’allocation ciblé.

L’entente sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical.

Âgé de 29 ans et né à New York d’une mère américaine et d’un père norvégien, Johnsen possède une assez longue feuille de route et a joué dans diverses régions du globe.

Ce sont des détails que n’a pas manqué de souligner le directeur sportif du CF Montréal dans le communiqué officiel de l’équipe.

« Nous sommes contents de l’acquisition de ce joueur ayant un bagage d’expérience important en Europe et en Asie », a-t-il noté.

« Bjørn est un attaquant à grand gabarit et assez mobile. Il a démontré ses capacités de marquer des buts dans tous les clubs où il a évolué dans le passé, notamment aussi avec l’équipe nationale de la Norvège. »

À partir de la Norvège en 2010, le parcours sportif de Johnsen l’a aussi mené en Espagne, au Portugal, en Bulgarie, en Écosse, aux Pays-Bas et de retour en Norvège.

Plus récemment, en janvier 2020, l’attaquant a rejoint l’Ulsan Hyundai, de la K League 1 coréenne, où il a inscrit 11 buts en 31 matchs, remportant notamment la Ligue des champions de l’AFC, en décembre dernier, après avoir marqué cinq buts en neuf rencontres, permettant au club de se tailler une place à la Coupe du monde des Clubs de la FIFA.

Du côté international, Johnsen a fait ses débuts avec la Norvège en 2017, lors des qualifications européennes de la Coupe du monde de la FIFA. Il a disputé 16 matchs en sélection, inscrivant cinq buts et amassant une passe décisive.

Yao et Ferdinand prêtés

Plus tôt en journée, le CF Montréal avait annoncé les prêts de deux de ses jeunes joueurs à des équipes de la Première Ligue canadienne, avec droit de rappel, en 2021.

Il s’agit du défenseur Karifa Yao, qui rejoindra le Cavalfy FC, une équipe établie à Calgary, et du défenseur Keesean Ferdinand, qui se joindra à l’Atlético Ottawa.

Selon Olivier Renard, l’idée qui sous-tend ces prêts est de permettre à ces joueurs de gagner de l’expérience en obtenant des minutes de jeu, un peu comme l’a fait le gardien James Pantemis avec le Valour FC une formation qui évolue à Winnipeg.

« Ce sont deux jeunes joueurs issus de notre Académie et en qui nous avons entièrement confiance pour le futur. On espère qu’ils pourront grandir et revenir encore plus forts au CF Montréal. »

Yao a signé son premier contrat professionnel le 4 juin 2019 et a disputé ses premières minutes en MLS le 20 septembre 2020, entrant comme remplaçant contre le Philadelphia Union.

Il a disputé deux matchs, dont une titularisation, pour un total de 127 minutes. Il avait rejoint l’Académie en 2017, en provenance du club amateur Les Étoiles de l’Est.

Ferdinand a signé son premier contrat professionnel le 17 juin 2020. Il avait rejoint la Pré-Académie du Club à l’âge de 10 ans en provenance du club amateur Panellinios.

Il a ensuite évolué avec les différentes équipes de l’Académie et a notamment représenté le Canada à la Coupe du monde des moins de 17 ans de la FIFA au Brésil, en 2019.