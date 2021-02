L’offensive du Canadien retrouve vite sa touche dans un gain de 6-2 face aux Canucks

Le meilleur remède pour l’offensive du Canadien est vraisemblablement les Canucks de Vancouver.

Nick Suzuki a ouvert la marque tôt en première période et a été crédité d’une aide, Jeff Petry a récolté deux buts et une aide et la formation montréalaise a triomphé 6-2, lundi soir au Centre Bell.

Deux jours après avoir été blanchie par les Flames de Calgary, l’offensive du Canadien s’est remise à rouler à plein régime face aux Canucks. Le Tricolore avait inscrit 17 buts en trois matchs à Vancouver il y a une dizaine de jours. Il a repris là où il avait laissé.

Artturi Lehkonen a amassé un but et une aide à son 300e match dans la LNH, tandis que Brendan Gallagher et Tyler Toffoli ont aussi touché la cible pour le Canadien (6-1-2). Carey Price a effectué 27 arrêts.

Le Tricolore a inscrit un but en trois occasions en avantage numérique. Il a aussi marqué un sixième but cette saison en infériorité numérique.

Adam Gaudette et Jay Beagle ont généré l’offensive des Canucks (6-6-0), qui avaient remporté quatre matchs d’affilée depuis la visite du Canadien à Vancouver. Braden Holtby a repoussé 34 lancers.

Le Canadien avait inséré le défenseur Victor Mete dans sa formation à la place de Brett Kulak. Mete en était à un premier match cette saison, deux jours après que son agent eut déclaré à plusieurs médias que Mete souhaitait être échangé.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau mardi, toujours au Centre Bell.

Chassez le naturel…

Le Canadien a vite retrouvé sa touche à l’attaque. Suzuki a ouvert la marque après 60 secondes de jeu, grâce à une remise de Josh Anderson à partir de l’arrière du filet.

Le Tricolore a vite accumulé les chances de marquer à la suite de revirements des Canucks.

C’est toutefois en infériorité numérique qu’il a creusé l’écart à 6:10. Lehkonen a volé le disque à Adam Gaudette et a déjoué Holtby du revers.

Avant la fin de la même punition à Jesperi Kotkaniemi, Elias Pettersson est passé tout près de ramener les Canucks dans le coup, mais son tir a atteint la barre transversale.

C’est plutôt à la suite d’un revirement d’Alexander Romanov que les Canucks ont répliqué à 8:36. Gaudette a foncé en zone du Canadien et son tir à trajectoire descendante a surpris Price.

Le Canadien s’est redonné un coussin de deux buts avant la fin du premier tiers, avec 3:02 à faire. Paul Byron a rejoint Petry à la pointe droite. Petry a profité de beaucoup de temps et d’espace et il a battu Holtby grâce à un tir des poignets précis dans la partie supérieure, du côté du bouclier.

Le Tricolore a dominé les Canucks 15-8 au chapitre des tirs au but en deuxième période et il en a profité pour confirmer son emprise sur la victoire en ajoutant trois buts.

Gallagher a marqué du revers en échappée à 7:15, puis Petry a inscrit son deuxième but du match à la suite d’une attaque à quatre contre deux à 8:40.

Sur la séquence, Corey Perry a récolté un 800e point en carrière dans la LNH.

L’entraîneur-chef des Canucks, Travis Green, a demandé un temps d’arrêt pour permettre à sa troupe de reprendre son souffle. Ce ne fut toutefois pas suffisant pour ralentir le Canadien.

Toffoli a marqué un sixième but en quatre matchs face aux Canucks cette saison avec 2:49 à faire au deuxième engagement, en avantage numérique.

Beagle a déjoué Price avec 8:11 à faire en troisième période, mais le résultat ne faisait déjà plus de doute.