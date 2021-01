Tous les yeux seront tournés vers Brady et Rodgers

Avec tout ce que Tom Brady et Aaron Rodgers ont accompli lors de leurs carrières respectives, ils ont rarement livré bataille en même temps sur le même terrain. Encore moins lors d’un duel dont l’enjeu est si élevé.

Lorsque les Packers de Green Bay (14-3) de Rodgers accueilleront les Buccaneers de Tampa Bay de Brady en finale de l’Association nationale dimanche après-midi, ce sera seulement la quatrième fois qu’ils croiseront le fer, et la toute première en matchs éliminatoires.

« Je me souviens lorsque j’ai entendu la nouvelle annonçant qu’il passait à l’Association nationale, j’ai tout de suite pensé que ça devenait très possible », a relaté Rodgers, en parlant du transfert de Brady vers Tampa Bay.

« Je suis excité à l’idée de jouer contre lui une fois de plus. »

Les Buccaneers ont écrasé les Packers 38-10 à Tampa le 18 octobre. Ils se sont affrontés deux autres fois pendant les années de Brady à la Nouvelle-Angleterre ; les Packers ont triomphé à Green Bay, 26-21 en 2014, et les Patriots sont sortis victorieux à Foxborough, quatre ans plus tard, 31-17.

À l’âge de 43 ans, Brady a aidé les Buccaneers à établir un record d’équipe en gagnant sept matchs consécutifs à l’extérieur. Une victoire au Lambeau Field, dimanche, leur permettra de participer au Super Bowl pour la première fois depuis leur championnat au terme de la saison 2002.

« C’est l’un des stades les plus agréables où jouer dans la ligue », a affirmé Brady au sujet du Lambeau Field.

« Je sais qu’ils sont excités, nous serons excités, et ça donnera un grand match de football. »

Brady aura l’occasion de devenir le quatrième quart dans l’histoire de la NFL, après Kurt Warner, Peyton Manning et Craig Morton, à mener deux équipes différentes au Super Bowl. Il compte déjà six triomphes lors du match ultime et il y a participé neuf fois avec les Patriots.

Les Packers seront de la finale de l’Association nationale pour la quatrième fois en sept ans. Toutefois, Rodgers ne s’est pas rendu au Super Bowl depuis le triomphe des Packers lors de la classique de 2010.

Selon Warner, aujourd’hui un analyste au réseau NFL Network, les éliminatoires ont une grande importance quand vient le temps de situer un joueur dans un contexte historique.

« C’est pour ça que Tom est le plus grand de tous les temps », affirme-t-il.

« C’est pour ça que Joe Montana se trouve dans le haut de la liste et que les quarts qui y sont allés plusieurs fois — les John Elway — et tous les autres sont classés un cran plus bas. Même s’ils étaient excellents en saison ordinaire, il y a une combinaison des deux qui prend beaucoup d’importance », renchérit Warner.

Bref, Rodgers a plus besoin de cette victoire que Brady.

« Il aura joué dans un Super Bowl, je pense que plusieurs trouveront que quelque chose ne concorde tout simplement pas », a déclaré Warner.

« Ça ne concorde pas parmi tous ceux d’entre nous qui aiment ce sport et qui savent à quel point il a excellé. Ça ne concorde tout simplement pas », a-t-il répété.

L’occasion qui se présente à Rodgers sera peut-être la dernière pour permettre au quart de 37 ans d’atteindre ce deuxième Super Bowl qui lui a échappé tant de fois.

« Il y a longtemps qu’il a été un champion du monde », rappelle l’ancien quart Rich Gannon, aujourd’hui analyste au réseau CBS.

« Je pense que ça solidifierait son héritage comme l’un des plus grands quarts de l’histoire, à mon avis. Ce n’est pas qu’il a besoin de ça, mais je pense que c’est comme ça qu’il est fait. »