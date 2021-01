Les Canucks battent le Canadien 6-5 en fusillade

Bo Horvat a inscrit le but vainqueur lors de la quatrième ronde de la séance de tirs de barrage et les Canucks de Vancouver ont défait le Canadien de Montréal 6-5, mercredi.

Horvat a déjoué Carey Price à l’aide d’un tir vif. Tyler Toffoli a ensuite vu sa tentative échouer quand il a atteint le poteau.

Après avoir été parfait en 10 occasions en infériorité numérique lors de ses deux sorties précédentes face aux Oilers d’Edmonton, le Canadien s’est tiré dans le pied en raison de son indiscipline.

Les Canucks ont été 3-en-6 en avantage numérique, même s’ils étaient 0-en-15 après leurs quatre premiers matchs cette saison.

Toffoli, avec ses trois premiers dans son nouvel uniforme, Brendan Gallagher et Jesperi Kotkaniemi, eux aussi avec leur premier but respectif cette saison, ont touché la cible pour le Canadien (2-0-2).

Brock Boeser et Horvat ont amassé chacun deux buts et une aide pour les Canucks (2-3-0), qui ont mis fin à une série de trois revers. Tyler Motte a aussi fait mouche, tandis que J.T. Miller a récolté trois aides et Quinn Hughes, deux.

Price a repoussé 23 tirs devant le filet du Canadien. À l’autre bout de la patinoire, Braden Holtby a effectué 31 arrêts.

Le défenseur des Canucks Alexander Edler n’a pas joué en troisième période en raison d’une blessure au haut du corps.

Les deux équipes s’affronteront deux autres fois à Vancouver cette semaine, jeudi et samedi.

Le chat et la souris

Signe des choses à venir, Tomas Tatar a été puni après seulement 18 secondes de jeu.

C’est plutôt à leur deuxième occasion de la soirée en avantage numérique que les Canucks ont pris les devants, à 11:07. Horvat a complété une belle séquence commencée par Hughes et Miller.

Price s’est racheté quelques instants plus tard, stoppant le tir d’Elias Pettersson avec son bouclier. Le flamboyant Suédois avait décoché son lancer en glissant son bâton entre ses jambes.

Le Canadien s’est activé en deuxième période et Toffoli a créé l’égalité à 1:37, battant Holtby d’un tir précis alors qu’il était en échappée.

Les Canucks ont toutefois répliqué à 4:25, quand Motte a surpris Price au terme d’une descente à deux contre un.

Le Canadien a créé l’impasse pour une deuxième fois dans la période 62 secondes plus tard, en avantage numérique. Toffoli n’a eu qu’à faire dévier une passe parfaite de Nick Suzuki dans l’objectif.

Encore une fois, les Canucks se sont retrouvés en avantage numérique quand Kotkaniemi a été puni pour des propos inappropriés à l’endroit d’un arbitre. Boeser a marqué à 11:13 sur un retour de lancer.

Le Canadien n’a pas baissé les bras et a trouvé le moyen de ramener tout le monde à la case départ avant la fin du deuxième vingt. Gallagher a marqué avec 1:35 à faire à l’engagement en faisant dévier une remise de Tatar derrière Holtby.

L’histoire s’est répétée en troisième période, alors que Horvat a redonné les devants aux Canucks en avantage numérique à 3:24. Toutefois, le Tricolore a encore trouvé le moyen de répliquer.

Kotkaniemi a finalement racheté sa bête punition en créant l’égalité 4-4 à 10:14. Son tir du haut de l’enclave a semblé dévier contre le bâton de Boeser avant de surprendre Holtby.

Toffoli a donné les devants au Canadien pour une première fois dans le match avec 3:41 à faire, complétant son tour du chapeau en faisant dévier un tir de Jeff Petry.

Boeser a forcé la présentation d’un bris d’égalité en battant Price 32 secondes plus tard.

Horvat a finalement tranché en fusillade.