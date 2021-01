Le quart réserviste Chad Henne a eu son heure de gloire face aux Browns

Le vétéran quart âgé de 35 ans qui a effectué deux jeux courageux dans les dernières minutes d’un match et a permis aux Chiefs de Kansas City d’accéder au match de championnat de l’Association américaine est conscient de la chance qu’il a eue de faire partie de la formation partante.

Chad Henne a passé près d’une décennie avec les Dolphins de Miami et les Jaguars de Jacksonville, où sa carrière a véritablement sombré dans les profondeurs de l’abysse. Il a présenté une fiche de 18-35 à titre de quart partant de ces deux concessions en constante reconstruction, et peu après avoir été libéré par les Jaguars en 2017, il s’est retrouvé dans une lutte avec un autre vétéran, Matt Moore, pour le poste de quart réserviste de Patrick Mahomes.

«C’était pratiquement un tirage au sort», a admis l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid cette semaine.

Henne a obtenu le poste. Et trois ans plus tard, il a obtenu l’opportunité de récompenser les Chiefs pour leur confiance en lui. Mahomes a quitté au troisième quart du match éliminatoire de sections contre les Browns de Cleveland à cause d’une commotion cérébrale. Henne s’est alors calmement amené dans le caucus et mené son équipe à un placement dès sa première possession, procurant provisoirement les devants 22-10 aux Chiefs.

Puis, il a réussi deux jeux courageux au quatrième quart, alors que les Chiefs s’accrochaient à leur avance de 22-17 et tentaient d’égrener de précieuses secondes au cadran. Et Henne, calmement, y est parvenu.

Mahomes a ensuite encouragé tous les partisans des Chiefs à se servir du mot-clic #HenneThingIsPossible sur les réseaux sociaux.

Quant à savoir pourquoi il avait accepté de devenir le réserviste derrière l’un des quarts les plus prometteurs de la NFL, même s’il n’a obtenu aucune garantie de se retrouver de nouveau un jour dans un match, Henne n’a pas hésité à répondre.

«C’est dans ma personnalité, a-t-il confié. Je suis compétitif depuis toujours, que les choses marchent à ma façon ou non. J’ai encore l’impression d’adorer ce sport. J’adore me retrouver dans un vestiaire; ça m’allume. L’entraîneur Reid, son personnel et les joueurs m’ont beaucoup apporté, et voir Patrick connaître autant de succès, ça m’a probablement beaucoup plus aidé que ce que j’ai pu lui apporter. C’est agréable d’être ici. C’est la raison pour laquelle je continue.»

Et les Chiefs sont visiblement satisfaits de son rendement, puisqu’ils lui ont consenti un contrat de deux ans et 3,25 millions $US en mars dernier.

«Tu ne veux jamais voir un gars comme Patrick au sol, car c’est l’un des meilleurs joueurs de la ligue, a noté Henne. C’est pour ça que je suis ici, que je suis prêt. Je suis entouré de gars très talentueux, et ça me donne confiance.»

Certains signes laissent entrevoir la possibilité que Mahomes soit en uniforme pour affronter les Bills de Buffalo lors du match de championnat de l’Américaine, ce qui signifie que Henne pourrait retrouver sa place de réserviste. Mais si les symptômes de sa commotion persistent et que Mahomes est incapable d’effectuer le départ, alors les Chiefs croient que Henne pourra les mener au Super Bowl.

«Tout le monde a confiance en Chad, vous savez, comme ç’a été le cas l’an dernier avec Matt (Moore), a rappelé Reid. C’est comme ça que les gars agissent entre eux. Je ne crois donc pas que personne ne serait préoccupé s’il avait à jouer. Nous n’y réfléchirons pas trop. Si Pat ne peut être à son poste, alors Chad aura le mandat de nous mener à bon port.»