L'Impact de Montréal devient le Club de foot Montréal

Après presque 30 ans d'existence, le nom de l'Impact de Montréal cède sa place à celui de Club de foot Montréal ou CF Montréal.

Le nouveau nom de l'équipe de la Major League Soccer a été révélé jeudi matin lors d'un événement médiatique virtuel présenté depuis l'Espace Yoop de la Place des Arts.

L'annonce officielle est venue du propriétaire Joey Saputo, en présence du président Kevin Gilmore et de Justin Kingsley qui, depuis une semaine, occupe le poste de codirecteur de la création du club.

L'entraîneur-chef Thierry Henry y a participé en direct de Londres.

La nouvelle appellation s'accompagne d'un nouveau logo circulaire, composé de noir, de gris et de bleu, selon leur ordre d'importance. La nouvelle appellation chapeaute déjà le site internet du club de la MLS.

Selon Gilmore, cette nouvelle appellation est le fruit d'un travail lancé il y a environ 18 mois, avec un objectif fondamental en tête : imprégner à l'équipe une identité qui correspond aux particularités de Montréal, notamment son côté multiculturel, en mettant l'accent sur le nom de la ville davantage que sur un surnom.

Le nom de l'Impact avait été dévoilé le 2 février 1993, moins de deux mois après que Joey Saputo eut annoncé la création de l'équipe, qui allait faire ses débuts dans l'American Professional Soccer League le 14 mai.

Ce nom et les couleurs bleu, blanc, noir ont franchi les années et la progression de l'équipe jusqu'en MLS en 2012, en passant par la A-League, la United Soccer League et la North American Soccer League.