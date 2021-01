Les sections remaniées de la LNH en 2021 offrent plusieurs intrigues

La saison 2021 de la LNH sera unique pour plus d’une raison.

Le calendrier condensé forcera les équipes à jouer parfois trois fois de suite les unes contre les autres. L’ajout d’un groupe de réserve pourrait offrir une flexibilité nouvelle aux formations dans la gestion de leur personnel. La pandémie de COVID-19 pourrait aussi bouleverser le calendrier à tout moment.

Cependant, l’élément le plus intrigant est le remaniement des sections, qui vient chambouler l’état des forces aux quatre coins de la LNH.

Voici quelques histoires intéressantes à suivre dans chaque section de la LNH cette saison.

Section Nord

La section Nord, regroupant les sept équipes canadiennes, est peut-être la plus imprévisible. Toutes les équipes, sauf les Sénateurs d’Ottawa, peuvent prétendre de manière légitime au premier rang.

La saison dernière, les Oilers d’Edmonton (83 points), les Maple Leafs de Toronto (81), les Jets de Winnipeg (80), les Flames de Calgary (79), les Canucks de Vancouver (78) ont été séparés par seulement cinq points. Le Canadien de Montréal (71 points) est possiblement l’équipe s’étant le plus amélioré pendant la saison morte. Deux de ces équipes seront très déçues de ne pas participer aux séries.

La situation est particulièrement intéressante dans le camp des Maple Leafs. Ils n’auront plus les Bruins de Boston en travers de leur chemin, après des éliminations crève-cœur en sept matchs en 2018 et 2019. Pourront-ils franchir le premier tour éliminatoire pour une première fois depuis 2004 ?

Une formation canadienne est également assurée d’atteindre le carré d’as. Cela augmentera-t-il les chances de voir la coupe Stanley revenir au Canada pour une première fois depuis 1993 ?

Section Ouest

La lutte pour le premier rang devrait se faire entre l’Avalanche du Colorado, les Golden Knights de Vegas et les Blues de St. Louis.

Il resterait donc une place en séries pour les Coyotes de l’Arizona, le Wild du Minnesota, les Kings de Los Angeles, les Ducks d’Anaheim ou les Sharks de San Jose.

Les trois équipes californiennes sont en reconstruction, tout comme le Wild. La porte est donc ouverte pour les Coyotes, qui ont surpris en début de saison l’hiver dernier, avant de se faufiler parmi les équipes participant à la relance. Ils ont ensuite surpris les Predators de Nashville en ronde de qualification avant de baisser pavillon devant l’Avalanche.

Oui, les Coyotes ont perdu les services de Taylor Hall via le marché des joueurs autonomes, mais l’équipe trouve souvent le moyen de surprendre depuis quelques années. Si le gardien Darcy Kuemper peut rester en santé, les Coyotes pourraient jouer les trouble-fêtes dans la section Ouest.

Section Centrale

Situation inusitée dans la section Centrale, alors que l’on retrouve les champions en titre de la coupe Stanley, ainsi que les finalistes.

Si le Lightning de Tampa Bay devait dominer cette section, les Stars de Dallas pourraient en arracher. Le centre étoile Tyler Seguin devrait rater au moins la première moitié de la saison, tout comme le gardien Ben Bishop, dont le retour n’est pas prévu avant avril.

Héros du parcours des Stars cet été, le gardien Anton Khudobin devra continuer de jouer le meilleur hockey de sa carrière malgré ses 34 ans. Sinon, les Stars pourraient vite glisser dans l’échiquier.

Les Hurricanes de la Caroline, les Blue Jackets de Columbus, les Panthers de la Floride et les Predators de Nashville devraient également lutter pour les trois autres places en séries derrière le Lightning.

Les Blackhawks de Chicago et les Red Wings de Detroit en ont pour au moins une autre saison de misère avant de voir leur reconstruction rapporter des dividendes.

Section Est

Les Sabres de Buffalo représentent l’intrigue principale de la section Est. Taylor Hall a misé sur lui-même en signant un contrat d’une saison avec cette équipe, mais la direction des Sabres a également ajouté une autre pièce importante en obtenant le centre Eric Staal. L’arrivée de Cody Eakin ajoute aussi de la profondeur au centre.

Déjà, les Capitals de Washington, les Penguins de Pittsburgh, les Flyers de Philadelphie, les Bruins de Boston et les Islanders de New York avaient de grandes ambitions pour la saison 2021. Si la sauce peut prendre chez les Sabres, la congestion sera encore plus importante au sommet de la section Est.

Au sein d’une section féroce, les Devils du New Jersey pourraient connaître une campagne misérable. Pour leur part, les Rangers de New York ont espoir de mêler les cartes grâce à un noyau jeune et dynamique qui inclut les recrues Alexis Lafrenière et Igor Shesterkin.