Parrot remporte l’épreuve de grand saut à la Coupe du Monde de surf

Maxence Parrot a remporté l’épreuve de grand saut à la Coupe du monde de surf des neiges de Kreischberg, samedi.

Parrot, de Bromont, a triomphé en vertu d’un pointage total de 165 points, après les trois manches réglementaires de l’épreuve.

Il a devancé d’un point le Suédois Sven Thorgen, et de 1,80 point le Norvégien Mons Roisland.

Parrot s’est emparé de la troisième place après la première manche, et il a raté son atterrissage à sa deuxième tentative. Tout s’est donc joué lors du troisième et dernier saut, qu’il a réalisé à la perfection pour se hisser en tête.

Parrot s’est dit satisfait de sa performance, d’autant plus qu’il s’agissait de sa première compétition depuis le 7 mars. Ce jour-là, lors des X Games en Norvège, il avait contribué à un balayage canadien, terminant deuxième derrière Mark McMorris et devant Darcy Sharpe.

« Ça n’a pas été une finale facile, car je suis tombé assez durement lors de ma deuxième descente », a noté Parrot.

Il s’agissait de sa huitième victoire en carrière en Coupe du monde de surf des neiges, et de sa première depuis celle acquise en grand saut à Pékin le 14 décembre 2019.

L’autre planchiste canadien qui a participé à la finale, l’Ontarien Liam Brearley, a abouti en septième place.

Les Québécois Nicolas Laframboise et Sébastien Toutant n’ont pas participé à la finale, et ils ont terminé 11e et 15e, respectivement.

Parrot participera aux X Games d’Aspen, du 29 au 31 janvier, en compagnie de ses compatriotes Toutant et Mark McMorris, notamment.