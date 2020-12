Place au duel Canada-Finlande au Championnat mondial

Un calendrier favorable a aidé le Canada à remporter ses trois premiers matchs, au Championnat mondial de hockey junior. Arrive maintenant un test face aux Finlandais (3-0) jeudi, à 18 h.

« Ce ne sera pas facile de se mesurer au Canada. Ils ont beaucoup de bons joueurs et ils sont bien dirigés », a mentionné l’entraîneur de la Finlande, Antti Pennanen. « Nous serons prêts », a-t-il néanmoins insisté.

Les perdants de ce match du groupe A auront des rivaux coriaces du groupe B en quarts de finale, samedi. Les demi-finales auront lieu lundi et la phase finale le lendemain.

« Affronter la Finlande va nous donner un aperçu du reste de la compétition, a déclaré de son côté le défenseur Kaiden Guhle. Ça va être un bon test. » Celui-ci estime que le Canada s’est bâti une identité depuis un gain de 1-0 contre la Russie, en match préparatoire. « Notre échec-avant est très efficace, a-t-il relevé. Nous sommes costauds et rapides. Je dirais aussi que nous sommes résilients et que nous travaillons d’arrache-pied. »

Champion en titre, le Canada a démoli Suisses et Allemands, en plus de l’emporter 3-1 devant les Slovaques. L’unifolié a dominé 29-3 pour les buts et 119-48 pour les tirs. « Nous n’avons pas trop été mis au défi ces deux derniers matchs, a dit l’attaquant Cole Perfetti. Jouer contre les Finlandais sera une bonne répétition en défense. »

Mercredi, la Finlande a eu raison de la Slovaquie 6-0. Les Finlandais ont un différentiel de 15-4 pour les buts.