Ronaldo se voit jouer encore longtemps

Même s’il fête son 36e anniversaire le 5 février prochain, le célèbre joueur de soccer Cristiano Ronaldo n’a aucunement l’intention de ralentir, bien au contraire.

« Je me sens encore bien, alerte et à une bonne période de ma vie », a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi la grande vedette de la Juventus et de l’équipe nationale du Portugal. « J’espèrejouer pendant plusieurs, plusieursannées, mais vous ne savez jamais », a-t-il ajouté.

Il reste encore une saison au contrat de Ronaldo avec la Juventus. Or, la retraite n’est pas dans les plans du Portugais. « Si vous vous sentez motivé, ça n’a pas d’importance. Cristiano, en ce moment, va bien », a-t-il repris, en parlant de lui à la troisième personne.

« Lorsque je parle à des jeunes garçons, je leur dis toujours d’apprécier le moment qui passe, parce que vous ne savez jamais ce qui peut arriver demain. Quelque chose peut se produire dans votre vie, avec votre famille. »

Si Ronaldo va bien, on ne peut en dire autant de la Juventus. Après 9 titres d’affilée dans la Série A, la formation italienne occupe le 6e rang à 10 points des meneurs, l’AC Milan. Cependant, il reste encore 25 parties au calendrier. « Mes yeux voient un futur très, très prometteur. Ça me rend heureux », a-t-il dit.

Ronaldo est également heureux des titres qu’il a gagnés avec le Sporting de Lisbonne, le Manchester United, le Real Madrid et la Juventus. Après le triomphe du Portugal au Championnat d’Europe, en 2016, il ne manque plus, à son palmarès, que la Coupe du monde.

Ronaldo aura un avant-goût de la Coupe du monde de 2022 quand le Portugal disputera des matchs amicaux, l’an prochain, contre le Qatar, le pays hôte. « J’ai gagné [des titres] avec chacune des équipes pour lesquelles j’ai joué. Mais la Coupe du monde, c’est un rêve », a-t-il avoué.

D’ici là, Ronaldo espère pouvoir de nouveau étaler tout son talent devant des gradins remplis. Ce n’est toujours pas possible en Italie à cause des restrictions sanitaires. Par ailleurs, en 2021, le Portugal défendra son titre au Championnat d’Europe, repoussé d’un an à cause de la pandémie.

« Je n’aime pas jouer dans des stades où il n’y a pas de spectateurs. C’est comme aller au cirque et ne pas voir de clowns. »