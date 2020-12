Zdeno Chara fait ses adieux aux Bruins de Boston

Un changement de grande envergure marquera le début de la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey. Dans tous les sens du mot. Après 14 saisons passées dans l’uniforme des Bruins de Boston, où il est devenu l’un des défenseurs les plus intimidants dans la LNH, Zdeno Chara évoluera avec les Capitals de Washington en 2021.

« Les Bruins de Boston m’ont informé qu’ils comptent aller de l’avant avec leurs nombreux jeunes joueurs talentueux, a écrit Chara sur son compte Instagram. « Je respecte leur décision. Malheureusement, monpassage comme fier capitaine des Bruins a pris fin. »

Âgé de 43 ans, le vétéran défenseur a aidé les Bruins à se rendre en finale de la Coupe Stanley en 2013 et en 2019, en plus du triomphe de 2011.

« Nous sommes extrêmement heureux de voir Zdeno se joindre à l’organisation des Capitals. Nous pensons que son expérience et son leadership solidifieront notre brigade défensive et notre équipe », a déclaré de son côté le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, dans un communiqué.

14 C’est le nombre de saisons que Zdeno Chara a passées avec les Bruins de Boston

Le club a conclu une entente d’une saison d’une valeur de 795 000 dollars américains avec le défenseur. Plus grand joueur dans l’histoire de la LNH à six pieds, neuf pouces (2,06 m), Chara entamera sa 23e saison. L’an dernier, avec les Bruins, il a inscrit 14 points, dont 5 buts en 68 matchs.

Feuille de route impressionnante

Originaire de Trencin, en Slovaquie, Chara a disputé un total général de 1553 matchs en carrière dans la LNH avec les Bruins, les Islanders de New York et les Sénateurs d’Ottawa. Il a récolté 656 points, dont 205 buts. Les Islanders l’avaient réclamé en troisième ronde, 56e au total en 1996.

Parmi les joueurs actifs dans la LNH, Chara occupe le premier rang aux chapitres du ratio défensif (+288), du temps d’utilisation (37 128 : 55) et des minutes de punition (1956). Par ailleurs, il se classe troisième pour le nombre de matchs joués (1553) et neuvième pour le nombre de tirs au but (3271). En carrière, il a pris part à 195 matchs des séries éliminatoires, amassant 70 points, dont 18 buts.

Il est l’un des six joueurs dans l’histoire des Bruins à avoir participé à au moins 1000 matchs (1023). Ses 481 points avec les Bruins lui confèrent le troisième rang parmi les défenseurs de toute l’équipe, derrière Raymond Bourque (1506 points) et Bobby Orr (888).

Chara détient le record de longévité à titre de capitaine des Bruins de Boston, un rôle qui lui a été confié dès sa première saison avec l’équipe, en 2006-2007. En 2011, il est devenu le deuxième capitaine originaire de l’Europe à mener son équipe à laCoupe Stanley, après le défenseur suédois Nicklas Lidstrom, avec les Red Wings de Detroit.

À l’issue de la saison 2008-2009. Chara s’est vu remettre le trophée Norris, décerné au meilleur défenseur de la LNH. Deux ans plus tard, il a reçu le trophée Mark Messier, qui récompense le leadership autant sur la glace qu’à l’extérieur de la patinoire.