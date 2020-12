Le Masters d’Indian Wells déjà reporté à plus tard

Le Masters d’Indian Wells, un tournoi qui réunit les circuits professionnels masculin et féminin, n’aura pas lieu en mars comme initialement prévu.

Les organisateurs du tournoi ont révélé qu’ils travaillent avec l’ATP et la WTA ainsi qu’avec le commanditaire en titre pour confirmer des dates plus tard en 2021 pour l’événement. Il était initialement prévu du 8 au 21 mars à Indian Wells, en Californie.

La décision de reporter l’événement a été prise après consultation des responsables de la Santé publique de l’État et locaux ainsi que le propriétaire du tournoi, Larry Ellison.

Les hospitalisations liées au coronavirus se stabilisent dans certaines parties de la Californie, mais les patients submergent encore les hôpitaux dans une grande partie de l’État. Les unités des soins intensifs du sud de la Californie et de la vallée agricole de San Joaquin n’ont plus de capacité, selon les chiffres de l’État. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré qu’il était « évident » que sa dernière ordonnance de confinement à la maison serait prolongée dans les endroits où les unités de soins intensifs des hôpitaux ont moins de 15 % de capacité.

Le tournoi de cette année a été le premier grand événement sportif américain annulé lorsqu’un cas de COVID-19 a été confirmé dans la vallée de Coachella en mars. Au départ, les organisateurs avaient espéré le reporter à plus tard dans l’année, mais la pandémie de coronavirus n’a fait qu’empirer.

L’événement attire généralement plus de 450 000 spectateurs. Il est communément qualifié de « cinquième chelem » en raison de sa popularité parmi les joueurs et de sa stature, de ses points au classement et d’une bourse de plus de 17 millions $US qui le placent un échelon sous les quatre tournois du Grand Chelem.

Les Internationaux d’Australie, le premier Grand Chelem de l’année, a été reporté du 8 au 21 février, trois semaines plus tard que d’habitude afin de permettre aux joueurs et aux officiels de se mettre en quarantaine 14 jours après leur arrivée en Australie.