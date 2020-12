Hockey junior: le Canada écrase la Suisse 10-0

Le Canada a retrouvé ses ailes en marquant quatre buts en deuxième période, mardi, en route vers une victoire de 10-0 face à la Suisse au Championnat mondial de hockey junior.

Deux jours après une victoire plus difficile qu’anticipée de 3-1 contre la Slovaquie, le Canada a vu ses efforts être récompensés un peu plus souvent contre la Suisse.

Quinton Byfield a accumulé deux buts et quatre aides, Jakob Pelletier a inscrit deux buts et une aide, Dylan Cozens, Connor McMichael et Cole Perfetti ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Kaiden Guhle, Ryan Suzuki et Philip Tomasino ont également fait bouger les cordages. Jack Quinn a récolté trois aides et Devon Levi a repoussé 15 lancers.

Le Canada a profité de trois de ses six avantages numériques.

Noah Patenaude a cédé 10 fois contre 52 tirs devant le filet de la Suisse.

Le Canada, invaincu après trois matchs, occupe le premier rang du A avec neuf points. La Finlande suit avec six points, devant la Slovaquie (quatre points), l’Allemagne (deux) et la Suisse (zéro).

Le défenseur Braden Schneider était de retour dans la formation canadienne, après avoir purgé une suspension d’un match pour une mise en échec dangereuse. Jordan Spence lui a cédé sa place.

L’attaquant Dylan Holloway était aussi de retour au jeu après avoir raté la rencontre contre la Slovaquie dimanche en raison d’une blessure au haut du corps.

Le Canada jouera son dernier match du tour préliminaire jeudi, contre la Finlande. La Suisse affrontera l’Allemagne mercredi.

Envol retardé

Pour une troisième fois de suite, le Canada a touché la cible lors des cinq premières minutes de jeu. Cette fois-ci, Tomasino a fait mouche après 90 secondes de jeu, grâce à un tir précis du côté du bouclier.

Le Canada semblait avoir commencé la rencontre sur les chapeaux de roues quand son rythme a été brisé par les six punitions distribuées par les arbitres au cours du premier vingt.

Cependant, c’est en avantage numérique qu’il a creusé l’écart après 1:40 de jeu en deuxième période. Cozens a fait dévier un tir de Perfetti derrière Patenaude, puis a poussé la rondelle libre dans l’objectif.

Pelletier a porté la marque à 3-0 à 8:03, profitant d’un bond favorable de la bande pour tirer dans un filet ouvert.

Suzuki, en avantage numérique, et McMichael ont ensuite cassé les reins des Suisses en ajoutant deux buts avant la fin de l’engagement.

Byfield s’est invité à la fête en troisième période. Il a d’abord fait dévier un tir de Jamie Drysdale derrière la ligne des buts en avantage numérique, puis a profité d’une remise de Quinn pour battre Patenaude une deuxième fois.

Perfetti, Guhle et Pelletier, avec son deuxième de la rencontre, ont complété la marque.