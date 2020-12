Le Canadien conclut une entente d’un an avec Corey Perry

Le Canadien de Montréal a conclu une entente d’une saison avec l’attaquant Corey Perry.

Ce contrat à un volet rapportera 750 000 $ US à Perry.

Le vétéran ailier droit, âgé de 35 ans, a récolté cinq buts et 16 passes en 57 rencontres la saison dernière. Il a ajouté neuf points (cinq buts, quatre aides) en 27 matchs des séries éliminatoires, aidant les Stars à atteindre la finale de la coupe Stanley.

En carrière, Perry totalise 377 buts et 420 mentions d’aide en 1045 matchs avec les Ducks d’Anaheim et les Stars.

Il a remporté la coupe Stanley en 2007 à Anaheim, en plus de mettre la main sur les trophées Maurice-Richard et Hart en 2010-2011. L’Ontario, a également remporté deux médailles d’or olympiques avec le Canada aux Jeux de Vancouver (2010) et de Sotchi (2014).

Les Mighty Ducks ont sélectionné Perry en première ronde (28e au total) lors du repêchage de la LNH en 2003.