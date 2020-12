L'ancien lanceur Derek Aucoin est emporté par un cancer à 50 ans

L’ancien lanceur Derek Aucoin, qui a atteint le baseball majeur avec les Expos de Montréal, est décédé des suites d’un cancer du cerveau, samedi soir. Il avait 50 ans.

« Il y a très peu de mots pour exprimer la douleur profonde et le chagrin qui nous habite alors que notre beau Derek nous a quittés paisiblement entouré d’amour, ont fait savoir par communiqué sa femme Isabelle et son fils Dawson, dimanche matin.

« Depuis 18 mois, il livrait avec résilience un dur combat contre un glioblastome multiforme. Malgré ce cancer sans pitié, il vivait dans la gratitude du moment présent comme seul lui pouvait le faire. Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre intimité durant ces moments difficiles. »

La famille indique aussi que des détails seront communiqués afin de célébrer la vie d'Aucoin.

Natif de Lachine, Aucoin a fait partie de l’organisation montréalaise à compter de 1989, incluant deux matches avec les Expos en 1996.

En deux manches et deux tiers il a permis un point et trois coups sûrs, avec un but sur balles et un retrait au bâton.

Il a aussi œuvré dans les filiales des Mets de New York, en 1998.

Aucoin s'est confié dans un livre paru en avril 2020 : Derek Aucoin - la tête haute, sous la plume de Benoît Rioux.