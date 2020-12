Le Canadien lancera sa saison contre les Maple Leafs le 13 janvier

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé son calendrier en vue de la prochaine saison et le Canadien de Montréal lancera sa campagne le 13 janvier, contre les Maple Leafs de Toronto.

Comme ce fut le cas lors des sept dernières années, le CH amorcera sa saison à l’étranger, pour une séquence de six matchs loin du Centre Bell. Pour une cinquième fois au cours des sept dernières saisons, le Bleu-blanc-rouge croisera le fer avec les Maple Leafs pour lancer les hostilités.

Encore faut-il que le match soit permis. La ministre des Sports de l’Ontario, Lisa MacLeod, a déclaré mercredi que les gouvernements provincial et fédéral discutent encore du plan de relance des activités de la LNH. Elle a souligné que l’Ontario approuvera le plan du circuit Bettman si les directeurs de la santé publique de l’Ontario, de Toronto et d’Ottawa donnent leur feu vert, en plus du cabinet de la province.

Le Canadien prendra ensuite la direction de la côte ouest, où il affrontera les Oilers d’Edmonton à deux reprises avant de conclure le voyage avec une série de trois duels contre les Canucks de Vancouver.

Le CH bénéficiera ensuite d’une pause de cinq jours avant de revenir à domicile pour une série de sept matchs, du 28 janvier au 11 février. Il accueillera les Flames de Calgary deux fois, les Canucks deux fois, les Sénateurs d’Ottawa, les Maple Leafs et les Oilers.

Lors de cette saison inhabituelle, au cours de laquelle une section entièrement canadienne a été formée, le Canadien se mesurera aux Maple Leafs et aux Sénateurs à 10 reprises chacun et il disputera 9 matchs chacun contre les 4 autres formations de l’Association Ouest.

Les hommes de Claude Julien ont revendiqué une fiche de 10-2-2 contre les équipes canadiennes en 2019-2020.

Les Montréalais joueront 2 matchs en 24 heures à 9 occasions cette saison. L’an dernier, le Canadien avait montré un dossier de 5-6-2 lors du premier affrontement et de 4-6-3 lors du second.

Dans ce calendrier au cours duquel les 31 équipes de la LNH disputeront 56 matchs, le Canadien en découdra avec les Sénateurs lors de 4 parties consécutives, du 28 mars au 3 avril. Il aura également 4 séries de 3 matchs.

Le Tricolore terminera sa saison en affrontant les Maple Leafs 3 fois de suite, du 3 au 8 mai.

Les camps d’entraînement des 24 équipes à avoir participé à la relance de la LNH, dont celui du Canadien, commenceront le 3 janvier.