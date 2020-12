Le Canada décroche deux médailles en ski cross en France

Le Canada a décroché deux médailles à la Coupe du monde de ski cross de Val-Thorens, en France, dimanche.

Le Britanno-Colombien Reece Howden a notamment obtenu la médaille d’argent à l’issue de la super-finale masculine. Le skieur âgé de 22 ans a été devancé par le Français Jonathan Midol, tandis que l’Allemand Florian Wilmsmann a complété le podium.

« J’espère continuer de terminer dans le top 8. J’ai l’intention de me retrouver dans cette situation plus souvent, et je suis super content d’avoir plus d’occasions de monter sur le podium », a confié Howden à Canada Alpin. Il s’agissait du deuxième podium de Howden en Coupe du monde de ski cross, après sa victoire acquise à Nakiska, en Alberta, le 18 janvier dernier.

Ses compatriotes Kristofor Mahler, Zach Belczyk et le Montréalais Christopher Delbosco ont terminé respectivement 8e, 17e et 25e. Le champion olympique en titre, Brady Leman, n’a pu faire mieux que la 33e place.

De son côté, le Torontois Kevin Drury, le gagnant du globe de cristal dans la discipline, a chuté au premier tour et s’est blessé à une jambe, ce qui l’empêchera de participer à la course prévue lundi au même endroit.

Le Suisse David Mobaerg est premier au classement du ski cross avec 164 points, devant Howden (125) et le Suédois Viktor Andersson (120).

Chez les dames, la Britanno-Colombienne Marielle Thompson s’est adjugé la médaille de bronze en ski cross.

Il s’agissait du deuxième podium en deux courses cette saison pour la championne de la discipline aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Thompson avait fini 2 à Arosa, en Suisse, la semaine dernière.

« J’ai bien skié toute la journée et j’ai fait beaucoup de dépassements, a indiqué Thompson après la course. J’aimerais être en avant dès le départ demain, et j’espère pouvoir faire quelques améliorations. Mais je suis vraiment heureuse d’être sur le podium et de retrouver un long parcours comme celui de Val-Thorens. »

L’épreuve a été remportée par la Suissesse Fanny Smith, devant la Française Jade Grillet Aubert.

Les Canadiennes Courtney Hoffos, Zoe Chore et Hannah Schmidt ont fini respectivement 6e, 7e et 17e.

Smith est toujours première au classement de la discipline avec 280 points, devant sa compatriote Alexandra Edebo (168) et Marielle Thompson (146).

Tous les skieurs seront de retour à Val-Thorens lundi pour une autre épreuve de ski cross, puisque la course prévue samedi a été reportée en raison des puissantes bourrasques qui ont balayé le parcours.