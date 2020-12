Dix cas de COVID-19 dans la «bulle» d’Edmonton

La Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG) a enregistré 10 tests positifs à la COVID-19 impliquant deux équipes dans le cadre de la quarantaine imposée aux délégations qui participeront au Championnat du monde de hockey junior plus tard ce mois-ci à Edmonton.

L’équipe de l’Allemagne totalise huit cas positifs et celle de Suède, deux. Malgré tout, la FIHG insiste sur le fait que les protocoles sanitaires mis en place fonctionnent et que le tournoi demeure au programme.

Le comité organisateur de l’événement et la FIHG, de concert avec la Santé publique de l’Alberta, ont annoncé que l’équipe d’Allemagne restera en quarantaine jusqu’au 24 décembre et celle de la Suède jusqu’à lundi.

L’Allemagne doit amorcer le tournoi contre la Finlande le 25 décembre, avant d’affronter le Canada le lendemain. Cette quarantaine signifie que la formation allemande, qui compte dans ses rangs le jeune espoir Tim Stuetzle repêché cet automne par les Sénateurs d’Ottawa, sera privée de ses deux matchs préparatoires contre l’Autriche et la République tchèque avant le coup d’envoi du tournoi.

Le comité organisateur est en train de revoir le calendrier des matchs préparatoires et l’horaire révisé sera publié dans les prochains jours. On ignore pour l’instant si la Suède pourra disputer son match hors concours contre le Canada, lundi.

« Notre équipe médicale continue de travailler avec le comité d’organisation et toutes les équipes en compétition, et nous évaluerons quotidiennement le statut de tous les joueurs et du personnel », précise le communiqué de la FIHG.

Le tournoi doit se mettre en branle le jour de Noël au Rogers Centre. Le premier match préparatoire est prévu dimanche.

La Ligue nationale de hockey a adopté des « bulles » similaires, dans un environnement rigoureusement contrôlé et avec des mesures sanitaires strictes dans l’espoir d’éviter toute contamination par le virus, lorsqu’elle a relancé sa saison l’été dernier.