Le Canada doit encore se qualifier mais connaît ce qu’il l’attend à la CM de rugby

Le Canada affrontera la Nouvelle-Zélande ou l’Angleterre en phase de groupes s’il obtient l’une des deux places de qualification directe des Amériques pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France.

Lors du tirage au sort, lundi, à Paris, l’équipe des Amériques 1 a été placée dans le groupe A avec la Nouvelle-Zélande (no 3), la France (no 4), l’Italie et l’équipe de l’Afrique 1 — qui était la Namibie au tournoi 2019.

L’équipe des Amériques 2 jouera dans le groupe D aux côtés de l’Angleterre, no 2, de l’Argentine no 8, du Japon, no 10, et de l’équipe de l’Océanie 1 — Tonga ou Samoa.

Le groupe B comprend l’Afrique du Sud, championne en titre et détentrice du premier rang mondial, l’Irlande, no 5, l’Écosse, no 7, l’Asie / Pacifique 1 et l’Europe 2.

Le groupe C comprend l’Australie, no 6, le Pays de Galles, Fidji, l’Europe 1 et le vainqueur du tournoi final de qualification. Le Canada, qui a remporté le repêchage de la dernière chance la fois précédente, pourrait également se retrouver dans ce groupe.

Le groupe A est semblable à celui du Canada au tournoi de 2019 au Japon. Les Canadiens (0-3-0) ont terminé au dernier rang de leur groupe derrière la solide opposition de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud, de l’Italie et de la Namibie. Le dernier match du Canada contre la Namibie a été annulé en raison du typhon Hagibis.

La Coupe du monde de rugby 2023 est prévue du 8 septembre au 21 octobre dans neuf stades.

Douze équipes sont déjà qualifiées, après avoir terminé parmi les trois premiers de leur groupe au tournoi de 2019 : l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Irlande, la France, l’Australie, le Japon, l’Écosse, l’Argentine, Fidji et l’Italie. Huit autres pays les rejoindront via des qualifications régionales, y compris les Amériques.

En raison de la pandémie, l’équipe canadienne, classée au 23e rang, n’a pas joué depuis leur dernière sortie à la Coupe du monde 2019 — une défaite de 66-7 contre l’Afrique du Sud, le 8 octobre.

Les qualifications du Canada pour le tournoi de 2023 se termineront d’ici octobre ou novembre 2022.

Tirage au sort de la Coupe du monde 2023 de rugby (avec l’actuel classement mondial)

Groupe A : Nouvelle-Zélande (3), France (4), Italie (14), Amérique 1, Afrique 1.

Groupe B : Afrique du Sud (1), Irlande (5), Écosse (7), Asie / Pacifique 1 et Europe 2.

Groupe C : Pays de Galles (9), Australie (6), Fidji (11), Europe 1, vainqueur du tournoi final de qualification.

Groupe D : Angleterre (2), Japon (10), Argentine (8), Océanie 1, Amérique 2.