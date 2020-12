Verstappen dernier vainqueur de la saison à Abou Dhabi

Max Verstappen a offert un peu d’espoir aux amateurs de course qui rêvent à un championnat plus imprévisible en 2021. Il a signé sa deuxième victoire de la saison, dimanche, après avoir enlevé les honneurs du Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dhabi, de le dernier de l’année.

Le Hollandais a ainsi obtenu la 10e victoire de sa carrière en F1, et sa première depuis son triomphe lors du Grand Prix soulignant le 70e anniversaire de la série, le 9 août dernier.

« Ç’a été très amusant. La voiture avait de très bons réglages et, si tu connais un bon départ ici, alors tu peux contrôler le rythme et te rendre la vie plus facile. Je vais savourer ce podium, puis je vais le célébrer à la maison », a-t-il déclaré.

Le pilote Red Bull, qui s’est élancé de la position de tête, a effectué une épreuve sans histoire présentée à la tombée de la nuit sur le circuit Yas Marina avec une avance de 15,976 secondes devant le pilote Mercedes Valtteri Bottas.

« Red Bull était trop rapide aujourd’hui, ce qui est étonnant, parce que nous pensions que nous avions le même rythme qu’eux, a confié Bottas. J’ai connu une très bonne course, selon moi, et je n’ai pas commis d’erreur de pilotage. Je n’aurais pu extraire davantage de la voiture aujourd’hui. »

Le champion du monde en titre, Lewis Hamilton, a complété le podium. Le Britannique était de retour au volant de sa voiture Mercedes, après s’être absenté du Grand Prix de Sakhir le week-end dernier en raison d’un diagnostic positif à la COVID-19.

Après la conclusion de la course, Hamilton a souligné la conquête de son septième championnat du monde en effectuant ses traditionnels « beignets » sur la ligne de départ, à proximité de la ligne d’arrivée.

« On ne peut pas toutes les gagner. Je suis assez satisfait de mon week-end, surtout après les dernières semaines que je viens de vivre. Félicitations à Max. Ç’a été une course très difficile physiquement pour moi. Je me suis senti bien pendant toute la saison, mais pas aujourd’hui. »

Le Québécois Lance Stroll a connu une course plutôt décevante et s’est contenté du 10e rang, après avoir été dépassé dans le dernier tour par l’autre pilote Renault, Esteban Ocon.

« Nous avions un bon rythme, mais il n’était pas constant, a admis le pilote de Mont-Tremblant. Puis, la dégradation soudaine de nos pneus, combinée à la chute de la température en soirée, nous a coûté une place au profit d’Esteban. »

Pour sa part, le Torontois Nicholas Latifi a abouti au 17e échelon. Le pilote Williams n’a pas marqué le moindre point de classement à la première campagne de sa carrière en F1 — il fut le seul pilote régulier du plateau à être blanchi de la sorte.

Ces résultats ont eu un impact sur l’un des derniers enjeux qui restaient à régler en 2020 : la course au troisième rang du championnat des constructeurs. L’écurie Racing Point, installée au troisième rang avant la course en vertu d’une avance de 10 points seulement au classement sur McLaren, n’a pu sceller l’issue du championnat. Ce résultat est notamment attribuable à l’abandon du pilote Racing Point Sergio Perez au 10e tour en raison d’un problème mécanique. McLaren a complété le championnat en troisième place avec 202 points, devant Racing Point (195) et Renault (181), mais derrière Mercedes (573) et Red Bull (2319).

« C’est décevant de n’avoir pu nous assurer la troisième place au championnat, parce que tout le monde dans l’équipe méritait d’être récompensé, a confié Stroll. Nous avons accompli de véritables exploits cette année, et avons raté de belles occasions également — nous avons encore beaucoup de choses à analyser, afin de nous améliorer pour l’an prochain. »