Pierre Lacroix, ex-directeur général des Nordiques et de l’Avalanche, n’est plus

L’ex-directeur général de l’Avalanche Pierre Lacroix est décédé à l’âge de 72 ans, a confirmé l’organisation du Colorado par voie de communiqué dimanche après-midi.

Selon diverses sources, Lacroix serait décédé de complications associées à la COVID-19, à Las Vegas.

« C’est avec une grande tristesse que l’organisation de l’Avalanche du Colorado a appris le décès de Pierre Lacroix. Pierre a été l’architecte des deux conquêtes de la Coupe Stanley de l’Avalanche, dont le premier championnat sportif majeur de la ville de Denver en 1996 », a rappelé la concession, qui a aussi triomphé en 2001.

« Pierre a joué un rôle clé non seulement dans le succès de l’équipe sur la patinoire, mais aussi dans la construction de l’image de marque de l’Avalanche. Son héritage va bien au-delà de la LNH, et son impact est bien présent dans le hockey récréatif de la région », a ajouté l’Avalanche.

Lacroix avait commencé sa carrière dans l’univers du hockey à titre d’agent, avant de devenir le directeur général des Nordiques en 1994.

Il a ensuite supervisé le déménagement de la concession vers Denver, au Colorado, en 1995, et occupé ses fonctions jusqu’en mai 2006.

Le Québécois est ensuite devenu président de l’organisation, un rôle qu’il a joué pendant près de sept ans, avant de s’effacer en adoptant le titre de conseiller spécial.

Lacroix est surtout reconnu pour avoir été celui qui a réalisé la méga transaction qui avait permis à l’Avalanche de mettre la main sur le gardien étoile du Canadien de Montréal Patrick Roy en décembre 1995.

Il a d’ailleurs assisté à la cérémonie du retrait du chandail no 33 de Roy par le Tricolore le 22 novembre 2008.

« Un rassembleur », dit Tourigny

Évidemment, les réactions n'ont pas tardé aux quatre coins du hockey. Le CH a été parmi les premiers à exprimer publiquement ses sympathies aux proches de Lacroix sur Twitter.

« Nous sommes attristés d'apprendre le décès de l'ancien DG des Nordiques et de l'Avalanche, Pierre Lacroix. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de Pierre, ainsi qu'à l'organisation de l'Avalanche. Pierre était un grand homme de hockey respecté de tous. Il a été un bâtisseur d'importance qui a laissé sa marque sur le hockey au Québec. En plus de connaître du succès au plus haut niveau, ses contributions dépassent le cadre de notre sport », a écrit l'organisation montréalaise.

De son côté, l'entraîneur-chef d'Équipe Canada junior, André Tourigny, qui a déjà été entraîneur-adjoint chez l'Avalanche, a aussi tenu à offrir ses sympathies dimanche. « Mes sympathies à ses proches et à sa famille. C'était un gars qui avait une présence incroyable, qui était très rassembleur, donc c'est une journée triste pour la famille de l'Avalanche. J'ai connu Pierre à travers Patrick (Roy) et l'Avalanche; Pierre c'était un bonhomme qui avait la joie de vivre, un rassembleur », a-t-il résumé.

Lacroix laisse dans le deuil sa femme, Colombe, ses fils Martin et Éric, et ses trois petits-enfants.