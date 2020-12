Seulement deux Québécois retenus pour le Championnat mondial junior

André Tourigny et les décideurs de Hockey Canada ont arrêté leurs choix : quatre joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et deux Québécois représenteront le Canada lors du prochain Championnat mondial junior.

Ainsi, l’attaquant Jakob Pelletier, des Foreurs de Val-d’Or, sera l’unique joueur québécois de la LHJMQ au sein d’Équipe Canada junior. Le gardien Devon Levi, qui évolue à l’Université Northeastern, est l’autre représentant de la Belle Province.

L’attaquant Dawson Mercer (des Saguenéens de Chicoutimi), ainsi que les défenseurs Justin Barron (Mooseheads d’Halifax) et Jordan Spence (Wildcats de Moncton) sont les autres représentants du circuit Courteau.

« On a une équipe avec beaucoup de profondeur, de vitesse et qui est très talentueuse, a indiqué l’entraîneur-chef Tourigny en visioconférence vendredi. On a de la profondeur et des joueurs au gabarit intéressant à toutes les positions. On aime l’équilibre de notre équipe. »

Mercer fait partie des six joueurs qui ont aussi représenté le Canada lors de la dernière édition du tournoi. Les autres sont Quinton Byfield, Bowen Byram, Dylan Cozens, Jamie Drysdale et Connor McMichael.

Ces joueurs — trois gardiens, huit défenseurs et quatorze attaquants — gagneront la bulle d’Edmonton en vue du tournoi qui sera disputé du 25 décembre au 5 janvier.

Choix difficiles

Tourigny et son groupe, dont Alan Miller, responsable des moins de 20 ans au sein du programme d’excellence de

Hockey Canada, qui a participé à la

visioconférence, ont eu de longues discussions entre la fin du match préparatoire de jeudi et la sélection finale.

« Nous avons eu des choix difficiles à faire. Nous avons dû tenir compte de plusieurs facteurs : l’équilibre, les combinaisons possibles, la chimie qu’on pouvait créer, a expliqué Tourigny. C’est une saison particulière. Les joueurs n’ont pas joué beaucoup : ça faisait sept ou huit mois qu’ils n’étaient pas sur la glace. »

« Il fallait trouver un équilibre entre ce que nous avons vu au cours des neuf jours où nous avons été ensemble et ce qu’ils ont fait la saison dernière. Il ne fallait pas y aller seulement sur la dernière semaine. Si Sidney Crosby se présente à un camp et qu’il connaît une mauvaise semaine, on le retranche ? Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Il ne fallait pas oublier le passé de certains joueurs. »

Chaque année, le processus de sélection entraîne son lot de critiques et l’édition 2021 du tournoi n’y fera pas exception. On a expliqué à Tourigny qu’avec un entraîneur-chef québécois, certains analystes s’attendaient à ce que plus de joueurs du Québec soient sélectionnés. Ce dernier a toutefois mis les choses en perspective.

« Nous avons retranché les deux meilleurs marqueurs de la Ligue de l’Ouest. [Les gens dans l’Ouest] pensent exactement la même chose que les gens au Québec [au sujet des joueurs de leur région qui ont été retranchés] », a noté Tourigny.

« Il y a d’excellents joueurs qui auraient pu se retrouver au sein de cette équipe. Comme je l’ai dit : la différence entre le 7e et le 26e attaquant au Canada est minime. À un moment donné, c’est une question de position, de profondeur, de style de jeu. [Les joueurs du Québec comme Samuel Poulin, Mavrik Bourque et Lukas Cormier] font assurément partie des excellents joueurs retranchés. »