Tatar donne en préparant son retour au jeu

L’attaquant du Canadien Tomas Tatar poursuit son entraînement en Slovaquie en attendant le retour au jeu de la Ligue nationale. Ça ne veut pas dire que sa tête et son cœur ne sont pas à Montréal.

Tatar a annoncé jeudi qu’il poursuivait son association avec le Repaire jeunesse Dawson Boys and Girls, en mettant notamment sur le marché une collection de t-shirts à son effigie et en offrant de produire des vidéos personnalisées.

« La première fois que j’ai visité ces jeunes avec mes coéquipiers, ça m’a vraiment touché, a-t-il déclaré en visioconférence. De la façon dont ces enfants nous regardent, le bonheur qu’on leur apporte, ça m’a fait chaud au cœur. J’ai décidé d’y retourner, et après quelques visites, j’ai commencé à regarder quelques idées sur différentes façons de les appuyer.

« Nous avons fait une liste de choses que nous pourrions faire pour améliorer la vie de ces jeunes et je suis très heureux qu’on passe au prochain échelon. Il y a tant de choses dont ces enfants ont besoin ; je souhaite qu’on puisse faire le maximum pour eux », a-t-il déclaré.

Tatar s’occupe aussi de son retour en forme en vue de la relance des activités de la Ligue nationale de hockey. De Bratislava, il s’entraîne avec un groupe de jeunes espoirs slovaques, sans toutefois pouvoir préciser quand il se mettra en route vers la métropole.

« On tente d’amasser le plus d’informations sur la date de notre retour avec cette pandémie. Je suis en contact chaque jour avec mes coéquipiers. J’aimerais être de retour le plus rapidement possible, pour qu’on puisse s’entraîner ensemble le plus tôt possible. »

Tatar disputera en 2021 la dernière saison de son contrat de quatre ans et 21,2 millions $US signé à l’époque avec les Red Wings de Detroit. S’il refuse de commenter publiquement sa situation contractuelle, il assure qu’elle ne l’inquiète pas outre mesure, pas plus qu’il ne craint qu’une saison tronquée ne lui nuise dans les négociations de ce prochain pacte.

« Je n’ai pas vraiment beaucoup pensé à cela, a-t-il expliqué. Une fois que la saison sera lancée, je vais faire de mon mieux pour que l’équipe atteigne ses objectifs.

« Je laisse les négociations à mes agents. Je ne vais pas m’impliquer et me concentrer sur mon jeu, à moins qu’ils ne souhaitent que je m’implique. Ma concentration est à 100 pour cent sur les résultats de l’équipe et ça ne m’inquiète pas du tout », a-t-il répété.

Celui qui vient d’avoir 30 ans le 1er décembre est particulièrement excité d’entreprendre cette prochaine campagne, à cause des changements apportés par le directeur général Marc Bergevin pendant la pause.

« Je pense que nous avons ajouté de très bons éléments. Josh (Anderson) apporte une nouvelle dimension à notre équipe avec son jeu physique. Tyler (Toffoli) est droitier et pourra grandement nous aider sur le jeu de puissance. C’est un bon marqueur dans cette ligue. Joel (Edmundson) est un gars très difficile à affronter ; tandis que Jake (Allen) et Carey (Price) formeront un excellent duo devant le filet », a énuméré Tatar.

La LNH parle d’un retour au jeu possible le 13 janvier et le Slovaque ne croit pas que les premières semaines du calendrier offriront du jeu moins intense. Il voit également d’un bon œil la perspective que le Canadien fasse partie d’une section toute canadienne en 2021.

« Il y aura plusieurs rencontres disputées dans un court laps de temps, alors l’enjeu sera très grand dans chacune d’entre elles », a-t-il d’abord évoqué.

« Quant à la section canadienne, je pense que nous n’avons pas beaucoup de choix. Ça pourrait donner du jeu très intense de jouer uniquement contre des équipes canadiennes. Comme joueur, nous allons l’apprécier, et je pense que les partisans l’apprécieront également », a-t-il conclu.