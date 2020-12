Avec un calendrier condensé, le CH misera sur la maximisation de la récupération

Au cours des prochains mois, les amateurs de hockey entendront constamment parler de récupération. Du moins dans l’entourage du Canadien.

La formation montréalaise se prépare, à l’instar de tous ses rivaux de la Ligue nationale, à disputer un calendrier condensé de quelque 56 matchs, qui devrait prendre son envol quelque part à la mi-janvier.

Peu importe la mouture que prendra ce calendrier 2021, la clé sera pour Pierre Allard, directeur de la science du sport et des performances du Tricolore, de maximiser la récupération des joueurs et de prévenir les blessures.

« Nous avons l’expérience de l’année du lock-out, où on avait eu un calendrier condensé similaire. L’accent va être mis sur la récupération et la prévention de blessures. C’est de cette façon que nos programmes d’entraînement seront bâtis, a expliqué Allard en visioconférence, mardi. À l’interne, on appelle ça de la prehab : on va axer la prévention de blessures en ciblant des groupes musculaires plus à risques.

« Quant à la récupération, nous en avons appris beaucoup au cours de la dernière année et nous tenterons de mettre en pratique les données que nous avons colligées au fil des ans. On a une certaine charge de travail pour les joueurs et quand on l’a atteinte, il est important d’amorcer la récupération. »

Évidemment, si la LNH pouvait éviter au maximum les déplacements, comme en optant pour des « mini-bulles » ou en faisant jouer à une équipe plusieurs matchs consécutifs dans la même ville, cela faciliterait grandement la tâche d’Allard et de son groupe.

« Pour l’encadrement, d’être dans le même espace, d’avoir accès à notre matériel, d’être sur place, ça nous permet de travailler encore mieux avec les joueurs, a souligné Allard, citant au passage la bonification des heures de sommeil pour les joueurs. On l’a vu à Toronto, c’était beaucoup plus facile pour Patrick Delisle, le préparateur physique, de travailler avec les joueurs en ayant tout son matériel au même endroit.

« C’est certain que si on peut passer plus de temps dans une ville, ce sera plus facile pour nous de travailler. Lors d’une saison normale, on doit constamment défaire l’équipement, le transporter : ça allégerait notre travail. Pour les joueurs, ça leur permettrait de mieux récupérer entre les matchs. »

Gros défi

Évidemment, Allard et le Tricolore n’attendront pas l’ouverture du camp pour remettre tout le monde sur les vélos stationnaires.

« Notre message est le même depuis le début de la pandémie : assurez-vous d’être prêts. Ce n’est pas un interrupteur que vous pouvez activer la semaine précédant le camp. C’est pourquoi après la bulle de Toronto, nous avons donné quelques semaines de répit aux joueurs, mais ça n’a pas été long qu’on les a repris en main. C’était le plus gros défi : que tout le monde se présente en bonne santé, en bonne condition. »

Ce qui peut toutefois représenter un défi en temps de pandémie, étant donné que les salles d’entraînement sont fermées en bien des endroits de la planète.

« Plusieurs de nos joueurs ont beaucoup de matériel à la maison. Certains ont pratiquement un centre d’entraînement chez eux, a noté Allard. Ceux qui ont moins de matériel, on y va à la pièce pour individualiser la mise en forme des joueurs.

« Pour les joueurs qui reviennent dans la région, on va s’assurer dans un premier temps qu’ils aient le matériel qu’il faut dans leur chambre d’hôtel. On va leur faire livrer un vélo stationnaire, des poids, des bandes élastiques. On réalise qu’on peut faire beaucoup de choses avec peu de matériel. On s’adapte à leur réalité.

« Martin Fréchette, notre nutritionniste, entre aussi en contact avec les joueurs pour s’assurer que pendant cette quarantaine, ils ont tout ce qu’il leur faut de ce côté. »

Allard et son groupe se sont aussi assurés que mentalement, les joueurs seraient prêts à entreprendre la prochaine campagne.

« C’est certain que c’est long quand tu sais plus ou moins quand la saison va commencer. Ça a été un travail constant de rester en contact avec les joueurs. Certains joueurs sont plus chanceux : ils sont dans un encadrement familial et ont d’autres occupations. Pour les jeunes joueurs seuls, qui ne sont pas dans cette situation, nous nous sommes assurés d’avoir plus de contacts avec eux.

« Le Dr David Scott, notre psychologue sportif, peut aussi être mis à contribution s’ils en ressentent le besoin. Nous avons eu plusieurs webinaires avec le Dr Scott pour faire des recommandations à ces joueurs. On sait que ce n’est facile pour personne ; pour les joueurs seuls, ça l’est encore moins. »