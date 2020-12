Laurent Duvernay-Tardif et Alphonso Davies, athlètes canadiens de l’année

Le joueur de ligne offensive Laurent Duvernay-Tardif des Chiefs de Kansas City et le latéral gauche Alphonso Davies du Bayern Munich sont les co-lauréats du trophée Lou-Marsh à titre d’athlètes canadiens de l’année.

Il s’agit de la troisième égalité en 82 ans d’histoire de cet honneur, remis annuellement par le Toronto Star. Les membres des médias de tout le pays participent au scrutin.

Duvernay-Tardif et Davies ont obtenu chacun 18 votes et un vote a été décerné à chacun des autres finalistes — les joueuses de soccer Christine Sinclair et Kadeisha Buchanan et la vedette de basket-ball Jamal Murray des Nuggets de Denver.

Le dernier match nul remonte à 1983 lorsque l’athlète en fauteuil roulant Rick Hansen et le hockeyeur Wayne Gretzky avaient terminé sur un pied d’égalité.

Duvernay-Tardif, diplômé de la faculté de médecine de l’Université McGill, a remporté le Super Bowl comme partant avec les Chiefs avant de devenir le premier joueur de la NFL à se désister pour la saison 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19.

Originaire de Mont-Saint-Hilaire, Duvernay-Tardif a choisi de faire du bénévolat dans un CHSLD au plus fort de la première vague de la pandémie.

Duvernay-Tardif, âgé de 29 ans, a été nommé dimanche l’une des cinq personnalités sportives de l’année 2020 selon le magazine Sports Illustrated.

Photo: Andreas Gebert Archives Associated Press

Davies, âgé de 20 ans, est devenu le premier Canadien à remporter un titre masculin en Ligue des champions.

En juin, il a été nommé recrue de l’année en Bundesliga lors d’un scrutin mené auprès des amateurs, des clubs et des membres des médias. Le magazine Kicker, un magazine sportif allemand qui se concentre principalement sur le football, l’a inclus au sein de son équipe d’étoiles de la Bundesliga.

La semaine dernière, ESPN a classé Davies comme le deuxième meilleur latéral gauche du monde, derrière Andy Robertson de Liverpool.

Davies a été nommé le meilleur joueur de soccer masculin au Canada pour 2020 la semaine dernière.