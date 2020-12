Les Raptors de Toronto rapportent trois tests positifs

Les Raptors de Toronto rapportent que trois membres de l’organisation ont reçu des tests positifs à la COVID-19.

L’équipe n’a pas dévoilé l’identité des personnes concernées, ni s’il s’agit ou non de joueurs.

La nouvelle survient cinq jours avant que les Raptors n’entament leur calendrier de trois matchs hors concours.

Dimanche, l’entraîneur Nick Nurse avait souligné à quel point le virus de la COVID-19 pouvait être potentiellement dévastateur pour l’équipe et la saison.

« Mon rôle est de constamment en parler aux joueurs, à propos de leurs actions, de leur comportement et comment ça peut avoir un impact non seulement pour eux, mais aussi pour leur famille, l’équipe et l’organisation », a mentionné Nurse.

L’équipe a précisé dans un communiqué que les résultats positifs étaient survenus pendant la période de tests imposés par la NBA avant le camp d’entraînement. La ligue a annoncé la semaine dernière que 48 joueurs — environ 9 % — avaient été déclarés positifs lors des tests pré-camp.

Dimanche, les Trail Blazers de Portland ont fermé leur centre d’entraînement en raison de trois cas positifs au sein de leur organisation.

Les Raptors ont déclaré que les trois personnes se sont isolées du reste de l’équipe.

Le club torontois a amorcé son camp d’entraînement la semaine dernière dans leurs installations temporaires de Tampa, en Floride, la journée de dimanche marquant le premier jour où ils pouvaient s’entraîner ensemble en équipe.

Ils jouent leurs matchs « à domicile » pendant une partie de la saison, à l’Amalie Arena de Tampa en raison des restrictions de voyage au Canada dans la foulée de la pandémie mondiale.

Ils doivent disputer leur premier match hors concours, samedi, à Charlotte, et lancer la saison 2020-2021, le 23 décembre, contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans.