Stroll accompagne son coéquipier Perez sur le podium à Bahreïn

Pas de tour d’honneur pour Romain Grosjean : le pilote français rentre en Suisse pour soigner les brûlures subies lors de son accident au Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier et sera donc forfait pour celui d’Abou Dhabi le 13 décembre, qui devait être son dernier en F1. « On a tout essayé, on a attendu un maximum, mais, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention », a-t-il expliqué dans une vidéo sur Instagram. C’est une « décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais je pense que c’est pour le mieux ». Désireux de reprendre le volant à la fois pour faire ses adieux à la catégorie reine du sport automobile comme il l’avait prévu et pour voir s’il en est capable après avoir frôlé la mort, le pilote de 34 ans avait tout fait pour se préparer à courir à Abou Dhabi, reprenant le sport dès sa sortie de l’hôpital mercredi et se réinstallant dans sa voiture, à l’arrêt, dimanche. Malheureusement, « le risque pris pour courir est trop gros pour mon rétablissement et ma santé », a-t-il affirmé. Dimanche dernier, il s’était extrait seul de sa F1 en flammes 28 secondes après qu’elle se fut encastrée à 220 km/h dans une barrière de sécurité et coupée en deux. « J’ai vu la mort de trop près », disait-il mercredi à l’AFP, les deux mains brûlées (la gauche plus gravement), une entorse à la cheville gauche et des contusions de ce côté du corps. Le Franco-Suisse aura donc pris le départ de 179 Grand Prix, ce qui fait de lui le troisième Français parmi ceux ayant eu la plus grande longévité en F1, derrière Jean Alesi (201) et Alain Prost (199).