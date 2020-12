Grosjean cédera son volant au moins pour le prochain Grand Prix

L’écurie Haas a indiqué lundi que Romain Grosjean ne sera pas du deuxième Grand Prix au Bahreïn et cédera son volant à Pietro Fittipaldi, le petit-fils de l’ex-champion de Formule 1 Emerson Fittipaldi.

Grosjean a été hospitalisé en raison de brûlures au dos des deux mains après que sa voiture eut explosé à la suite d’une collision avec un muret au Grand Prix du Bahreïn, dimanche.

Haas prévoit que Grosjean obtiendra son congé de l’hôpital mardi. Ses blessures l’empêcheront de prendre le départ du Grand Prix de Sakhir, dimanche, le deuxième GP présenté dans le pays du Moyen-Orient en deux semaines.

La course utilisera le même circuit que la semaine dernière, mais comptera sur une boucle extérieure plus courte pour cette seconde édition.

Fittipaldi est familiarisé avec la VF-20 de l’écurie Haas, lui qui gravite autour de l’équipe depuis deux ans maintenant. Lui confier le baquet « était la bonne chose à faire », a indiqué le directeur de l’écurie, Günther Steiner.

Quand il effectuera son premier tour officiel, une troisième génération de Fittipaldi écrira son nom dans l’histoire de la F1. Emerson Fittipaldi et son frère Wilson ont piloté dans les années 1970 et 1980 ; tandis que Christian Fittipaldi, le fils de Wilson, a piloté pendant trois saisons au début des années 1990.

Emerson Fittipaldi a été champion du monde en 1972, avec Lotus, et en 1974, dans une McLaren.

Pietro Fittipaldi a participé à six courses en IndyCar en 2018 et a disputé le championnat d’Asie de Formule 3 en février. Le Brésilien de 24 ans a connu une belle carrière chez les juniors et a de l’expérience au sein de plusieurs séries.