Le Revolution et le Crew s’affronteront en finale de l’Association Est

Gustavo Bou a marqué son deuxième but du match pendant la 86e minute de jeu et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a défait le Orlando City SC 3-1 dans l’une des deux demi-finales de l’Association Est de la MLS, dimanche.

Malgré une formation réduite à dix joueurs, après l’expulsion de Mauricio Pereyra à la 60e minute pour un tacle illégal, Orlando est venu près de porter le score à 2-2 à la 74e minute de jeu. Toutefois, le gardien Matt Turner a stoppé le penalty de Nani.

Une douzaine de minutes plus tard, Bou a rejoint le ballon à la suite d’un centre de Carles Gil et l’a logé entre les jambes du gardien Brian Rowe, procurant au Revolution une avance de 3-1.

Les trois premiers buts du match ont été inscrits pendant les 33 premières minutes de jeu.

Gil a ouvert la marque pendant la 17e minute de jeu sur un penalty, après que Uri Rosell eut été renversé dans la surface de réparation. Bou a doublé l’avance du Revolution lorsqu’il a profité du rebond d’un tir qui avait donné sur la tige verticale.

Profitant d’un ballon libre devant le filet du Revolution, Junior Urso a marqué le seul but du Orlando City.

En finale de l’Est, dimanche prochain, le Revolution se mesurera au Crew de Columbus, qui a défait le Nashville SC 2-0 en temps supplémentaire, en soirée.

Pedro Santos, à la 99e minute, et Gyasi Zardes, à la 103e minute, ont réussi les buts du Crew face à une formation qui avait inscrit des victoires par blanchissage contre l’Inter Miami CF, le 20 novembre, et le Toronto FC, quatre jours plus tard.

Zardes a également contribué au filet de Santos pendant que Lucas Zelarayan obtenait deux mentions d’aide.