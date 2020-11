Formule 1: spectaculaire accident de Romain Grosjean, qui s’en sort bien

Le pilote Haas Romain Grosjean a été impliqué dans un spectaculaire accident au départ du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, dimanche, mais il s'en est sorti pratiquement indemne.



La télévision l'a montré en train de s'extirper lui-même des débris de la voiture en flamme, avant de sauter par dessus le muret. Il lui manquait alors un soulier, et son casque protecteur semblait avoir fondu par la chaleur du brasier.

« Romain a subi de légères brûlures à ses mains et ses chevilles, mais il est ok. Il est examiné par les médecins en ce moment », a écrit Haas sur Twitter.

« Il est de toute évidence ébranlé... J'aimerais remercier l'équipe d'urgence qui a réagi très rapidement. Les commissaires et les gens de la FIA (Fédération internationale de l'automobile) ont fait du très bon boulot, c'était épeurant », a déclaré le directeur sportif de Haas, Günther Steiner.

Photo: Kamran Jebreili Pool via Agence France-Presse

Les pilotes et les membres de l’équipe étaient debout dans les puits et ont applaudi les images du Français âgé de 34 ans alors qu’il s’éloignait du lieu de l’accident, avant d’être aspergé par un extincteur d’incendie.

Le pilote de la voiture de sécurité Alan van der Merwe, qui suit habituellement le peloton au départ, a réagi rapidement afin d'aider Grosjean.

« Je n'ai jamais vu autant de flammes après un impact comme celui-là. Romain a commencé à s'extirper de la voiture par lui-même, ce qui est assez surprenant à cause de la force de l'impact. Tous les systèmes qui ont été mis en place, le halo, les barrières de sécurité, les ceintures de sécurité - tout a fonctionné parfaitement », a-t-il évoqué.

Selon les informations relayées par la F1, Grosjean a été escorté vers une ambulance, puis héliporté en direction d'un hôpital du secteur, à Manama.

Grosjean, qui partait en 19e place sur la grille de départ, a plongé vers sa droite à la sortie du deuxième virage et sa roue arrière droite a heurté la roue avant gauche de la voiture Alpha Tauri de Daniil Kvyat.

Sa voiture s’est alors soulevée, avant de heurter de plein fouet un rail en angle et d’exploser sous la force de l’impact. L’habitacle de la voiture s’est séparé de la voiture, avant de s’encastrer dans le rail de sécurité, en flammes.

N’eût été du halo de sécurité, Grosjean serait peut-être décédé.

Les commissaires de piste ont décrété un drapeau rouge, et ont interrompu la course pendant environ une heure. Des employés ont remplacé la barrière de sécurité métallique endommagée par des murets de béton dans la zone de dégagement à l'intérieur du troisième virage, et la course a été relancée à 18h35, heure locale de Bahreïn.<

Le contrat de Grosjean avec Haas arrivera à échéance après la présente saison. Il a enregistré un total de 10 podiums en carrière, tous avec la défunte écurie Lotus F1.

Aucun pilote de F1 n'est décédé à cause d'un accident survenu en piste depuis le Français Jules Bianchi, au Grand Prix du Japon, en 2014.