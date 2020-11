Jackson-Hamel et Krkic ne reviendront pas avec l’Impact la saison prochaine

L’Impact de Montréal a annoncé vendredi qu’il ne s’est pas prévalu de l’option prévue aux ententes de l’attaquant québécois Anthony Jackson-Hamel et du milieu de terrain Bojan Krkic, entre autres.

Outre ces deux joueurs, Steeven Saba et Shamit Shome ont aussi subi le couperet en vue de la saison 2021 de la MLS.

Les contrats des défenseurs Rod Fanni, Jukka Raitala et Jorge Corrales arriveront aussi à échéance à la fin de la présente campagne, tout comme le prêt du milieu de terrain Orji Okwonkwo.

Par ailleurs, le onze montréalais s’est prévalu de l’option prévue aux contrats de 10 joueurs : les gardiens Clément Diop, James Pantemis et Jonathan Sirois, le défenseur Karifa Yao, les milieux de terrain Clément Bayiha, Mathieu Choinière, Tomas Giraldo et Amar Sejdic, ainsi que les attaquants Romell Quioto et Mason Toye.

Plus tôt cette saison, l’Impact a également annoncé les retours en prêt du FC Bologne du défenseur central Luis Binks et du milieu de terrain Lassi Lappalainen, jusqu’au 31 décembre 2021.

Les défenseurs Zachary Brault-Guillard, Rudy Camacho, Keesean Ferdinand, Mustafa Kizza et Joel Waterman, les milieux de terrain Emanuel Maciel, Samuel Piette, Ballou Tabla et Victor Wanyama, ainsi que l’attaquant Maximiliano Urruti sont déjà sous contrat pour la saison prochaine.

L’Impact reprendra l’action le 15 ou 16 décembre à l’occasion du match retour de la série quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf contre le CD Olimpia à Orlando, en Floride.

S’ils parviennent à éliminer le club hondurien, les Montréalais disputeront les demi-finales du tournoi le 19 décembre. La finale aura ensuite lieu le 22 décembre.