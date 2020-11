Medvedev défait Thiem et triomphe aux finales de l’ATP

Le Russe Daniil Medvedev (N.4 mondial) a remporté à 24 ans le premier Masters de sa carrière, dimanche à Londres, en dominant 4-6, 7-6 (7 / 2), 6-4 l’Autrichien Dominic Thiem (N.3), déjà finaliste l’an dernier.

Vainqueur du Masters 1000 de Paris Bercy il y a deux semaines, Medvedev aura dominé les trois meilleurs joueurs mondiaux cette semaine, puisqu’il avait battu Novak Djokovic (N.1) en poule et Rafael Nadal (N.2) en demi-finale.

Il a aussi, en quelque sorte, bouclé la boucle puisque, pour le dernier Masters à Londres avant le déménagement à Turin, il est devenu le deuxième Russe à remporter ce tournoi après Nikolai Davydenko en 2009 lors de la première édition dans la capitale britannique.

Il a d’ailleurs rendu hommage à son illustre prédécesseur sur le court, après sa victoire.

« Quel match ! C’est l’une de mes plus belles victoires », a-t-il déclaré, « et merci à Nikolaï [Davydenko] d’avoir été une inspiration pour beaucoup d’enfants russes comme moi ».

Cette finale restera comme la plus longue de l’histoire depuis qu’elle se joue au meilleur des trois sets (2 h 42), et l’une des plus serrées, Medvedev ayant inscrit 115 points au total, contre 112 pour Thiem.

Les ressources mentales de Medvedev

Si le début du match a été assez tendu, avec notamment un deuxième jeu qui a duré à lui seul plus de dix minutes, Thiem a réalisé le meilleur départ, se montrant plus régulier.

Au 5e jeu, il est ainsi parvenu à remonter de 0-40 pour réussir à faire le break sur une double faute du Russe.

Sur la balle de set, c’est la bande du filet qui a dévié la balle hors de portée de Medvedev, monté à la volée, laissant penser que le destin avait choisi son camp.

Mais le N.4 mondial, après avoir déjà survécu la veille à Nadal qui avait servi pour le match à 5-4 dans le deuxième set, a une nouvelle fois fait preuve de ressources tactiques et mentales.

C’est au filet qu’il est allé chercher son salut, remportant 28 des 37 points disputés à la volée.

Les regrets de Thiem

Thiem pourra regretter longtemps les balles de break laissées en chemin dans les 5e et 7e jeux du deuxième set et des points faciles perdus.

À partir du jeu décisif du deuxième set, l’âme du match avait changé et si l’Autrichien a encore défendu trois balles de break à 1-1, après avoir été mené 0-40 sur son engagement, il en a concédé trois autres sur le suivant et a cette fois dû mettre un genou à terre.

« Évidemment, je suis très déçu, mais en même temps fier de ma performance et de la semaine », a commenté, bon joueur, Thiem, qui avait perdu en trois sets contre le Grec Stefanos Tsitsipas l’an dernier en finale.

« Daniil le mérite, ça a été un match incroyable et j’espère qu’on aura beaucoup d’autres gros matchs à l’avenir », a-t-il ajouté.

Medvedev est aussi devenu le 4e joueur — après Stefan Edberg, Michael Stich et Novak Djokovic — à remporter le Masters un an après avoir perdu tous ses matchs lors de sa première participation à l’évènement.