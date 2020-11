Les Raptors optent pour Tampa comme domicile

Les Raptors de Toronto commenceront leur saison à domicile à Tampa, en Floride, le mois prochain. Ils ont en effet été incapables d’obtenir la permission du gouvernement fédéral de jouer au Scotiabank Arena dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

Une source du gouvernement fédéral, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement de la question, a confirmé que l’équipe avait essuyé un refus.

Les Raptors avaient espéré entreprendre la saison 2020-2021 à Toronto malgré le nombre croissant de cas de COVID-19 au pays et aux États-Unis.

Mais l’augmentation des cas, les restrictions du gouvernement canadien au sujet des voyages transfrontaliers et la quarantaine obligatoire de 14 jours pour les personnes entrant au Canada se sont avérées des obstacles insurmontables pour la seule équipe de la NBA au pays.

Le président des Raptors, Masai Ujiri, a révélé que l’actuelle situation de la santé publique au Canada, combinée au besoin urgent de l’équipe de trouver un endroit pour jouer, a mené à la décision d’opter pour Tampa comme résidence temporaire.

La NBA lance sa saison 2020-2021 le 22 décembre, et les camps d’entraînement s’ouvriront le 1er décembre.

« Loin de chez nous »

Les Raptors vivront le même sort que les Blue Jays de Toronto, le Toronto FC, l’Impact de Montréal et les Whitecaps de Vancouver, qui ont disputé la plus grande partie de leurs saisons respectives au sud de la frontière.

« Nous serons donc loin de chez nous et de nos partisans pour le moment, a mentionné Ujiri dans un communiqué. Ils disent que l’absence attise l’affection. »

« Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour nous — nous aimons Toronto et le Canada, et nous savons que nous avons les meilleurs partisans de la NBA. Pour l’instant, je vous demanderai de nous encourager de loin et nous attendons avec impatience le jour où nous serons tous ensemble à nouveau. »

Les champions de la NBA 2019 n’ont pas disputé de match à domicile depuis une défaite 99-96 contre Charlotte, le 28 février.

La NBA a dû interrompre sa saison 2019-2020 en mars en raison de la propagation de la COVID-19. Elle a repris le 30 juillet dans une « bulle » sur le site de Walt Disney World, près d’Orlando, en Floride.

À l’instar des Raptors, les Blue Jays avaient demandé aux gouvernements provincial et fédéral de jouer à domicile, mais ils ont aussi essuyé un refus. Ils se sont temporairement installés à Buffalo.