Les Nordiques de retour sur un chandail rétro de l’Avalanche

Les joueurs du Canadien de Montréal porteront un chandail rétro, lors de certains matchs la saison prochaine, qui rappellera une époque glorieuse de l’équipe. Et les amateurs de hockey de Québec vivront un peu de nostalgie puisque l’Avalanche du Colorado fera revivre l’instant de quelques matchs le chandail avec le fameux igloo en forme de « N » et les fleurs de lys.

La Ligue nationale de hockey et la compagnie Adidas ont en effet dévoilé, lundi, les chandails « Reverse Retro » qui seront portés par les 31 équipes du circuit en 2021. Dans chaque cas, ces chandails rappellent des moments uniques de l’histoire de chacune des formations.

Chaque équipe portera notamment ce chandail rétro lors d’affrontements qui feront revivre des rivalités.

Celui du Canadien s’inspire de la couleur qui a caractérisé le premier chandail de l’équipe, en 1909, et du modèle porté de 1974 à 2007, période durant laquelle le club a remporté six Coupes Stanley.

Le numéro 76 sur l’encolure représente l’année où le Tricolore a remporté le premier de ces championnats et amorcé la meilleure saison de l’histoire de l’équipe (1976-1977). Le club avait alors compilé une fiche de 60-8-12 pour établir un record de points dans la LNH, avant de remporter la Coupe Stanley.

Photo: Associated Press

Dans le cas du chandail de l’Avalanche, l’emblématique igloo des Nordiques est actualisé aux couleurs de l’Avalanche, le bourgogne remplaçant le rouge.

« Le chandail rétro de l’Avalanche est unique en ce qu’il représente notre riche histoire et l’avenir prometteur du club, utilisant les emblèmes des Nordiques et les couleurs de l’Avalanche, a expliqué Declan Bolger, vice-président et directeur du marketing du club. Le chandail rend hommage au séjour de l’équipe à Québec et aux 25 premières années au Colorado. »

Les Nordiques ont déménagé au Colorado en 1995. L’équipe a vu le jour à Québec à l’époque de l’Association mondiale de hockey en 1972 et elle s’est jointe à la LNH en 1979 lors d’une expansion de quatre équipes.

Parmi les autres équipes canadiennes, les Flames de Calgary ont choisi de rendre hommage à leur troisième maillot noir de la fin des années 1990. Les Oilers d’Edmonton ont pour leur part opté pour une réédition de leur chandail de la première saison dans LNH, en 1979.

Les Sénateurs d’Ottawa, qui sont déjà revenus à leur logo classique du centurion en deux dimensions, ont opté pour une version rouge des uniformes de l’équipe à leur première saison, en 1992-1993.

Les Maple Leafs de Toronto porteront un modèle hybride qui a commencé à apparaître à la fin des années 1960, les Canucks de Vancouver vont revenir à leur troisième chandail du début des années 2000, et les Jets de Winnipeg combinent un style classique des premières années de l’équipe originale avec leurs couleurs actuelles.

Le directeur principal chez Adidas Hockey, Dan Near, a expliqué que l’objectif a été d’apporter de la créativité, de l’énergie et de l’innovation aux uniformes.

« Quelle meilleure façon de faire tout cela que d’unir la nostalgie des moments historiques de chaque équipe à de nouveaux designs qui n’ont jamais été vus auparavant dans le sport », a-t-il révélé.

Brian Jennings, chef de la marque et vice-président directeur principal de la LNH, a ajouté que les chandails des équipes ont depuis longtemps une importance historique profonde pour les partisans de hockey.

« Le programme “Reverse Retro” est une célébration de l’alliance de la nostalgie, du style et du grand intérêt pour le chandail de hockey. »