Des critiques se font entendre à Tokyo sur la pertinence des JO en temps de pandémie

Le gymnaste Kohei Uchimura, triple champion olympique, souhaite que les Jeux olympiques de Tokyo reportés se déroulent bel et bien l’année prochaine.

Mais il a également parlé ouvertement du scepticisme au Japon où l’enthousiasme pour l’événement est assombri par les risques pour la santé, les milliards de dollars en factures des contribuables et se demande pourquoi les Jeux demeurent une priorité au milieu d’une pandémie.

Les sondages des derniers mois démontrent que les Japonais — et les compagnies japonaises — sont partagés sur la tenue des Jeux, ou expriment des doutes à ce sujet.

« Malheureusement, 80 % des Japonais ne croient pas que les Jeux olympiques de Tokyo peuvent avoir lieu, en raison de la pandémie de la COVID-19 », a déclaré Uchimura après une compétition de gymnastique d’une journée le week-end dernier.

« J’aimerais que les gens changent d’avis, qu’ils passent de “nous ne pouvons pas organiser les Jeux olympiques”, à “comment pouvons-nous le faire ?”»

Reportés il y a sept mois et demi, les Jeux olympiques doivent s’ouvrir le 23 juillet 2021.

Malgré l’ambivalence du public, le Comité international olympique et les organisateurs japonais ont le soutien indéfectible du parti japonais au pouvoir et du gouvernement municipal de Tokyo. Le message s’articule autour du fait que les Jeux peuvent surmonter les obstacles — une tentative héroïque du Japon de remonter le moral du monde entier, grâce aux Jeux olympiques.

En cas d’échec du Japon, sa rivale asiatique, la Chine, prendrait la parole six mois plus tard avec l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, le 4 février 2022.

Levée de boucliers

Un léger chuchotement de résistance au monstre olympique se fait toutefois entendre, d’autant plus que le virus se propage dans le monde entier.

On craint de laisser 15 400 athlètes olympiques et paralympiques entrer au Japon, accompagnés par des dizaines de milliers d’officiels, d’entraîneurs, de dignitaires et de membres des médias ; sans parler de la possibilité de permettre aux spectateurs étrangers d’y assister.

« Nous devrions discuter de la question de savoir si les Jeux sont quelque chose que nous devrions poursuivre de cette manière », a déclaré Genki Sudo, un législateur national, lors d’une entrevue à l’Associated Press.

Sudo, un ancien combattant des arts martiaux mixtes, lutteur et kickboxeur, soutient que les Jeux olympiques ne seront pas équitables pour les athlètes.

Certains peuvent s’entraîner, mais beaucoup ne le peuvent pas à cause de la pandémie. Il a même suggéré en plaisantant que les Jeux devraient se tenir à distance, comme une réunion Zoom.

« Si l’environnement d’entraînement est si différent, est-ce juste ? Ce n’est absolument pas juste », a soutenu Sudo dans son bureau parlementaire à la Chambre haute, équipé de barres de traction.

Environ 57 % des sélections pour Tokyo sont confirmées. Matt Smith, le directeur de la Fédération internationale d’aviron, a déclaré il y a quelques jours que terminer le processus de qualification « devenait vraiment urgent ».

Tomoko Tamura, un législateur du Parti communiste japonais dans l’opposition, souhaite organiser les Jeux olympiques, mais a ajouté qu’un vaccin sûr pourrait ne pas arriver à temps. Les organisateurs disent qu’ils peuvent organiser les Jeux, vaccin ou pas.

Certains ont suggéré que les athlètes en bonne santé ne devraient pas être une priorité pour recevoir un vaccin. Les athlètes peuvent-ils refuser un vaccin et continuer à participer à des compétitions ? Et si le vaccin rend un athlète malade quelques jours avant l’événement ?

Bach persiste et signe

Le Japon a maîtrisé les infections avec moins de 2000 décès attribués à la COVID-19, bien qu’on assiste à une légère augmentation récemment. Les voyageurs étrangers ne sont pas autorisés à entrer dans le pays, mais la mesure va certainement changer pour les athlètes et le personnel olympiques.

Le président du CIO, Thomas Bach, doit rencontrer la semaine prochaine au Japon le nouveau premier ministre, Yoshihide Suga, le président du comité d’organisation, Yoshiro Mori, et probablement tout commanditaire local qui a besoin d’être convaincu que les Jeux olympiques peuvent encore avoir lieu.

Les commanditaires locaux ont injecté 3,3 milliards $US pour financer les Jeux, au moins deux fois plus que tous les Jeux olympiques précédents, sous l’impulsion de la société de publicité japonaise Dentsu Inc.

On a demandé à Bach cette semaine si des plans d’urgence pour l’annulation des Jeux olympiques seraient discutés à Tokyo.

« Non », a-t-il tranché.

Bach a annulé une visite en Corée du Sud le mois dernier en raison de la propagation de la pandémie en Europe. Il pourrait être accueilli par un petit « comité de résistance » à son arrivée à Tokyo.

Une trentaine de manifestants anti-olympiques se sont présentés, dimanche, à l’extérieur de la compétition de gymnastique. Ils ont distribué des dépliants et ont averti Bach dans leur document qu’ils seraient là quand il arriverait « pour transmettre notre message en vue d’une annulation des Jeux olympiques. »

Sonja Ganseforth, une chercheuse à l’Institut allemand d’études japonaises à Tokyo, a écrit sur le mouvement anti-olympique au Japon. Les manifestants disent que les Jeux olympiques ont détourné des milliards de dollars de la reprise après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011.

En outre, ils s’opposent à l’énorme utilisation de l’argent public et soutiennent que les Jeux olympiques ont abouti au Japon à cause d’un scandale de corruption d’achat de voix du CIO.

« Une fois que la décision d’organiser les Jeux olympiques à Tokyo a été prise, beaucoup [de Japonais] ont considéré qu’il était antisocial ou même antipatriotique de protester ouvertement contre les Jeux, a expliqué Ganseforth dans un courriel.

« Les manifestations anti-olympiques au Japon ne sont pas un phénomène entièrement nouveau », écrit-elle dans un article intitulé « La différence entre zéro et un ».