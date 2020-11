Les Marlins nomment une femme comme directrice générale

Kim Ng est devenue vendredi la femme occupant le plus haut poste au sein des opérations baseball d’une organisation du Baseball majeur quand elle a été nommée directrice générale des Marlins de Miami.

Ng, membre de l’exécutif au baseball depuis longtemps et qui occupait le poste de vice-présidente des opérations baseball de la MLB depuis 2011, devient la première femme embauchée comme directrice générale de l’histoire du sport. Elle établit également une première dans le monde des ligues professionnelles masculines en Amérique du Nord, selon les Marlins.

Elle a commencé son ascension au Baseball majeur il y a une trentaine d’années, comme stagiaire, et compte 21 ans d’expérience au sein de l’administration de trois clubs : les White Sox de Chicago (1990-1996), les Yankees de New York (1998-2001) et les Dodgers de Los Angeles (2002-2011). Elle a passé les neuf dernières années comme vice-présidente principale au Baseball majeur.

« Après plusieurs dizaines d’années de détermination, c’est le plus grand honneur de ma carrière que de diriger les Marlins de Miami, a déclaré Ng par communiqué. Quand je suis arrivée au baseball, il semblait impossible qu’une femme dirige un jour une équipe des Majeures, mais je suis tenace dans la poursuite des objectifs. Mon objectif est maintenant de donner un championnat à Miami. »

Le chef de la direction des Marlins, Derek Jeter, évoluait pour les Yankees quand Ng y travaillait.

« Nous avons hâte de profiter de toutes les connaissances et de la vaste expérience de Kim, a-t-il dit par communiqué. Son leadership à la tête de nos opérations baseball jouera un grand rôle vers l’atteinte de nos objectifs. De plus, son travail acharné afin de développer le baseball et le softball chez les jeunes nous aidera dans nos efforts pour faire croître ces sports tandis que nous continuons notre quête d’avoir un impact positif sur les communautés du sud de la Floride. »

Ng (qu’on prononce ang) a travaillé avec des équipes ayant participé aux séries éliminatoires huit fois et remporté trois Séries mondiales. Elle la cinquième personne à diriger les opérations baseball des Marlins, succédant à Michael Hill, dont le contrat n’a pas été renouvelé après la saison 2020.