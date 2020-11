L’Impact l’emporte 3-2 et se qualifie pour les séries éliminatoires

L’Impact de Montréal a marqué deux buts en un peu moins de 15 minutes en deuxième demie et il s’est qualifié pour les éliminatoires de la MLS grâce à une victoire de 3-2 contre D.C. United, dimanche après-midi à Washington.

En retard d’un but, l’Impact a renversé la vapeur grâce à des filets de Victor Wanyama à la 74e minute et de Romell Quioto à la 88e minute. Bojan, avec son quatrième de la saison, avait touché la cible en première demie.

Donovan Pines et Ola Kamara, chaque fois à la suite de coups de pied arrêtés, ont inscrit les filets du D.C. United, en première moitié de rencontre contre Clément Diop.

Avec ce gain — un premier après trois revers d’affilée — l’Impact (8-13-2) accède aux éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2016.

Les hommes de Thierry Henry, qui ont vécu une année remplie de soubresauts, terminent le calendrier avec 26 points et au neuvième échelon de l’Association de l’Est.

Le 20 novembre, ils disputeront un match à élimination directe contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Samuel Piette sera absent pour ce duel. Le milieu de terrain québécois a écopé un carton rouge pendant les arrêts de jeu en fin de match.

Un quart d’heure excitant

Un peu comme deux pugilistes qui auraient décidé de lancer des uppercuts dès le premier assaut afin de coucher leur rival pour le compte, les joueurs de l’Impact et D.C. United ont multiplié les attaques en territoire adverse au fil d’un premier quart d’heure spectaculaire et haletant.

Les porte-couleurs locaux ont été les premiers à s’imposer dès le coup d’envoi, au point d’éprouver sérieusement Diop.

Il y avait à peine 40 secondes d’écoulées quand Gelmin Rivas s’est présenté dans la surface de réparation et a été impliqué dans un accrochage avec Diop.

Touché près du genou droit par les crampons de Rivas, Diop est demeuré étendu au sol pendant quelques minutes et a eu besoin de l’aide du soigneur pour traiter la blessure et demeurer dans le match.

De son côté, Rivas, blessé à une jambe, a aussitôt été remplacé par Kamara.

D.C. United a maintenu la pression et croyait avoir ouvert la marque à la septième minute sur un but d’Erik Sorga. Toutefois, le juge de lignes a signalé un hors-jeu, une décision qui n’a fait aucun doute.

Qu’à cela ne tienne, D.C. United n’a eu besoin de patienter que deux minutes de plus avant de réussir ce premier but.

Après un superbe arrêt de Diop, quelques instants plus tôt, sur un tir de qualité de Yamil Asad, D.C. United a profité de deux coups de pied de coin successifs. Sur le deuxième, Pines a sauté plus haut que tout le monde, dont Jorge Corrales, et a fait dévier de la tête le ballon derrière Diop.

Ce but a eu un effet galvanisant… sur l’Impact. Pendant la 11e minute, Piette a obtenu le premier tir de la formation montréalaise, à bout portant, bien arrêté par Bill Hamid. Sur la même séquence, Wanyama et Anthony Jackson ont tenté des tirs que Hamid n’a pas eus à stopper.

La 13e minute a porté chance aux hommes de Thierry Henry quand Bojan a poussé le ballon dans un filet grand ouvert, après une superbe passe de Quioto, qui était pourtant étroitement marqué par Pines.

La cadence a légèrement ralenti pendant la demi-heure qui a suivi, durant laquelle D.C. United a profité d’un autre coup de pied de coin pour rompre l’égalité grâce à une tête de Kamara, à la 33e minute.

La première demie s’est terminée par des attaques en règle de l’Impact, incluant pendant les huit minutes ajoutées après le temps réglementaire. Quioto a notamment profité d’une occasion en or mais son tir, de la tête, a effleuré la barre transversale.

Les joueurs de l’Impact ont semblé moins fringants en première portion de la seconde demie jusqu’à ce que Wanyama n’égale le score grâce à une brillante tête, venue à la suite d’un coup de pied de Quioto avec une quinzaine de minutes au temps réglementaire.

Quioto n’en était pas à son dernier coup d’éclat.