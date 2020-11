Tous les matchs prévus de la NFL sont toujours à l’horaire malgré la pandémie

Tous les matchs de la NFL à l’horaire ce week-end auront lieu, même si plusieurs équipes tentent de gérer des éclosions de coronavirus.

Selon l’état de la situation, certaines équipes se tenaient loin ou étaient de retour dans leur centre d’entraînement vendredi, un jour après que les Packers de Green Bay eurent écrasé les 49ers de San Francisco alors que les deux équipes étaient privées de joueurs importants en raison de la pandémie de COVID-19.

Les Bengals de Cincinnati ont fermé les portes de leur centre d’entraînement après que le bloqueur Fred Johnson et le demi défensif Trae Waynes eurent reçu des contrôles positifs à la COVID-19. L’équipe a indiqué que les joueurs ne sont pas venus au centre d’entraînement depuis mercredi et ne seront pas de retour avant la semaine prochaine. Les Bengals n’ont pas de match à l’horaire cette semaine, mais les joueurs devaient rester à Cincinnati pour subir des tests quotidiens.

Les Falcons d’Atlanta ont annulé leur entraînement et ont travaillé à distance vendredi puisqu’un membre du personnel des opérations football a subi un contrôle positif. Les Falcons ont déclaré que leur décision était par précaution, alors que le processus de traçage était en cours.

Les Falcons accueillent les Broncos de Denver dimanche.

Un entraîneur adjoint des Dolphins de Miami, qui n’a pas été identifié, a aussi été déclaré positif à la COVID-19 et placé en isolement. Il s’agit du premier cas confirmé chez les Dolphins depuis le 19 août.

Le nom du receveur des Dolphins, Lynn Bowden fils, a été inscrit sur la liste COVID-19 de la NFL vendredi.

Les Dolphins rendent visite aux Cardinals de l’Arizona dimanche.

Les Packers, qui ont défait les 49ers 34-17 jeudi soir, ont inscrit les noms du secondeur Krys Barnes et du quart Jordan Love sur la liste COVID-19.

Barnes a participé à la rencontre et les Packers ont annoncé pendant la première demie qu’il avait quitté le match en raison d’une blessure à un mollet.

Pour leur part, les 49ers ont retiré vendredi les noms de quatre joueurs de la liste COVID-19 qui ont raté le match contre les Packers. Il s’agit des receveurs Brandon Aiyuk, Kendrick Bourne et Deebo Samuel, ainsi que du bloqueur Trent Williams.

Les Bears de Chicago ont retiré le nom du garde Germain Ifedi de la liste COVID-19 vendredi, mais ont ajouté celui du centre Cody Whitehair. L’entraîneur-chef Matt Nagy a indiqué que le nom d’Ifedi avait été inscrit sur la liste puisqu’il avait eu des contacts rapprochés avec le bloqueur Jason Spriggs, qui a été déclaré positif au coronavirus plus tôt cette semaine.

Les Bears avaient annulé leur entraînement jeudi à la suite d’un autre contrôle positif. L’équipe a toutefois reçu le feu vert de la NFL jeudi soir pour s’entraîner vendredi.

Les Titans du Tennessee accueilleront les Bears dimanche.

Les Texans de Houston étaient aussi de retour à l’entraînement vendredi. Le secondeur Jacob Martin a été déclaré positif mercredi, forçant la fermeture du centre d’entraînement jeudi. Les secondeurs Whitney Mercilus et Dylan Cole rateront aussi le match de dimanche contre les Jaguars de Jacksonville puisque la NFL a déterminé qu’ils avaient eu des contacts rapprochés avec Martin.

Également vendredi, la NFL a imposé une amende de 100 000 $ à l’entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, et de 250 000 $ à l’équipe puisque Tomlin n’a pas porté de manière adéquate son couvre-visage dimanche dernier, selon ce qu’a indiqué une personne au courant de la situation à The Associated Press.