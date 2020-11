Raonic défait Giron et atteint les quarts de finale au Masters de Paris

Le Canadien Milos Raonic a atteint les quarts de finale au Masters de Paris, jeudi, après avoir évincé l’Américain Marcos Giron 7-6 (1), 6-2.

Le puissant cogneur, originaire de Thornhill, en Ontario, a claqué 17 as et scellé l’issue de la rencontre en 1 heure et 22 minutes.

Raonic, la 10e tête de série à Paris, n’a pas été confronté à la moindre balle de bris, et il lui a ravi son service deux fois en sept tentatives.

Les deux joueurs ont été assez efficaces avec leur première balle, mais Raonic a gagné 88 % des points avec celle-ci — contre 70 % pour Giron.

Le représentant de l’unifolié, qui pointe au 17e échelon mondial, a porté sa fiche à 2-0 en carrière contre la 91e raquette au monde.

Le joueur de tennis âgé de 29 ans, qui fut finaliste à ce tournoi en salle en 2014, croisera le fer en quarts de finale avec le Français Ugo Humbert, qui a montré la sortie au Croate Marin Cilic 6-3, 6-7 (4), 6-3.

Nadal rêve toujours d’un premier titre à Paris

Le favori, Rafael Nadal, peut toujours espérer obtenir un premier titre en carrière au Masters de Paris après avoir battu Jordan Thompson 6-1, 7-6 (3).

Nadal a gagné 86 titres en carrière, dont 35 de la série Masters, mais il a perdu sa seule finale à l’aréna de Bercy il y a maintenant 13 ans de cela.

Thompson a trouvé ses repères au deuxième set, frappant quelques coups gagnants le long des lignes. Il n’a cependant pu ralentir la cadence de

Nadal, fracassant sa raquette contre le sol après avoir compris qu’il devait disputer un bris d’égalité.

L’Australien a préservé une balle de match en décochant son troisième as du bris d’égalité. Peu importe, « Rafa » a ensuite mis de la pression, forçant Thompson à reculer en fond de terrain, et son coup droit suivant a terminé sa course dans le filet.

Nadal aura maintenant rendez-vous avec son compatriote Pablo Carreno Busta, qui lutte avec Schwartzman pour la dernière place aux Finales de l’ATP à Londres. L’Espagnol a triomphé de Norbert Gombos 7-5, 6-2.

Dans les autres matchs à l’affiche, la troisième tête de série, Daniil Medvedev, a fait fi d’un mauvais début de match et pris la mesure de l’Australien Alex de Minaur 5-7, 6-2 et 6-2.

Le Russe affrontera en quarts de finale l’Argentin Diego Schwartzman, qui a pulvérisé l’Espagnol issu des qualifications Alejandro Davidovich Fokina 6-1, 6-1.

La quatrième tête de série, Alexander Zverev, le vainqueur du tournoi de Vienne, Andrey Rublev, et le Suisse Stanislas Wawrinka seront en action en fin de journée.

Alexander Zverev s’est également qualifié pour les quarts du tournoi parisien en battant très difficilement le Français Adrian Mannarino (36e) 7-6 (13/11), 6-7 (7/9), 6-4. Enfin, Andrey Rublev a été défait par le Suisse Stanislas Wawrinka 1-6, 6-4 et 6-3.