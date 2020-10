Régis Lévesque, qui a contribué à populariser la boxe au Québec et ses pugilistes pendant des dizaines de décennies à compter des années 1960, a rendu l’âme mardi soir.

C’est ce qu’a confirmé le président de GYM, Yvon Michel, dans un entretien téléphonique avec La Presse canadienne.

Lévesque souffrait d’un cancer de la langue depuis un certain temps déjà.

Homme excessivement imaginatif, coloré, au langage pimenté de jurons, de propos directs et percutants et généralement livrés à une cadence expéditive, Lévesque s’est hissé au rang des personnalités sportives les plus aimées au Québec, autant parmi les personnes œuvrant dans le domaine de la boxe que le public en général.

Et l’amour de Lévesque pour la boxe, dont il a été un prolifique promoteur, était indéniable. Personne ne l’a probablement mieux illustré que l’ancien chroniqueur sportif Guy Émond, un autre mordu de ce sport, lui-même décédé en 2019.

« Sa plus grande maîtresse était la boxe. Régis a vécu pour elle. C’était un malade de la boxe et il a aimé ses boxeurs. On n’en reverra pas un autre comme lui », avait déclaré Émond, un grand complice du défunt, dans une entrevue publiée sur le site internet de RDS, en décembre 2012.

Né le 8 juillet 1935 à Sainte-Angèle de Laval, une ancienne petite municipalité du comté de Nicolet, aujourd’hui rattachée à la ville de Bécancour, Lévesque a d’abord enjambé les câbles des arènes à titre de lutteur vers la fin des années 1950, avant d’amorcer une carrière de boxeur qui aura duré environ trois ans.

Selon des statistiques publiées sur une page Facebook qui lui était consacrée, Lévesque a livré 26 combats amateurs, dont 23 qu’il a gagnés. Il a également participé à deux combats professionnels et subi autant de défaites.

Au début des années 1960, il a réorienté sa carrière en se lançant dans la promotion et l’organisation de galas de boxe à Trois-Rivières. En 1968, il a été au cœur du retour dans le ring du poids lourd Robert Cléroux, un ancien champion canadien, après une absence d’environ cinq ans.

Bien avant InterBox, Groupe Yvon Michel et Eye of the Tiger Management, Lévesque a ouvert les portes à plusieurs pugilistes du Québec, notamment Donato Paduano, Fernand Marcotte, Mario Cusson, Jean-Claude Leclair, Gérald Bouchard, Gaétan Hart et les membres de la famille Hilton.

À la fin des années 1970, il a également lancé la carrière d’Eddie Melo, un jeune portugais venant de Toronto, au style flamboyant, au point d’en faire l’une des cartes d’attraction de plusieurs de ses galas à Montréal.

Un parti-pris pour le Québec

Par ailleurs, contrairement à InterBox, au Groupe Yvon Michel et à Eye of the Tiger Management, qui ont fait rayonner leurs athlètes dans tous les coins de l’univers, en plus de permettre à plusieurs boxeurs de l’étranger de lancer et établir leur carrière au Québec, Lévesque avait un parti-pris pour les soirées de boxe purement locale.

Ce favoritisme pour la boxe locale ne l’a pas empêché d’avoir des ambitions internationales en au moins une occasion. Des ambitions peut-être un peu trop grandes.

En 1985, Lévesque lance l’idée de présenter un combat de boxe entre Cléroux, alors âgé de 47 ans, et l’illustre pugiliste américain Joe Frazier, ex-champion mondial des poids lourds de 1970 à 1973, lui-même âgé de 41 ans.

Incapable d’obtenir les attestations qui lui auraient permis d’organiser ce combat dans un contexte conventionnel, il propose alors de le tenir dans un avion militaire, en présence de 400 journalistes !

L’événement n’a jamais eu lieu et pour Lévesque, il en a résulté, au-delà de ce rêve fou brisé, d’importantes pertes financières.

L’arrivée du groupe InterBox, avec Yvon Michel à sa tête à la fin des années 1990, a mené au départ graduel de Lévesque de la scène pugilistique québécoise. Celui-ci a bien passé quelques années au sein de l’entreprise naissante, mais sa philosophie générale et sa vision de la boxe de la fin du 20e siècle ne cadraient pas avec celles de Lévesque.

Dans les mois qui ont précédé son décès, le Temple de la renommée de la boxe internationale a annoncé que Lévesque y sera intronisé, probablement en 2021, soit un an plus tard que prévu, à cause de la pandémie de la COVID-19.