Le Britannique Tao Geoghegan Hart remporte le Giro d’Italia

Le Britannique Tao Geoghegan Hart a remporté le Giro d’Italia, dimanche, en devançant l’Australien Jai Hindley de seulement 39 secondes.

C’est tout ce qui a séparé les deux cyclistes au terme de près de 3500 kilomètres de courses sur trois semaines.

Pour une première fois dans l’histoire des Grands Tours, les deux premiers cyclistes au classement général affichaient le même temps avant la dernière étape. Geoghegan Hart a été plus rapide que Hindley lors d’un contre-la-montre individuel à Milan.

Ni l’un ni l’autre n’avait fait mieux qu’une 20e place lors d’un Grand Tour jusqu’ici dans leur carrière. Geoghegan Hart devait être en Italie pour appuyer Geraint Thomas, mais il s’est retrouvé dans le rôle de meneur pour Ineos Grenadiers après que Thomas eut chuté et subi une fracture du bassin lors de la troisième étape.

« Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais prévu ce résultat quand nous avons commencé le tour en Sicile au début du mois, a dit Geoghegan Hart. Tout au long de ma carrière, j’ai rêvé à un top 10, peut-être un top 5, dans une course de cette envergure. C’est donc complètement différent de ça, et je vais avoir besoin de beaucoup de temps pour absorber cette surprise. »

Geoghegan Hart a aussi devancé Hindley au classement du meilleur cycliste âgé de 25 ans ou moins. C’était la première fois depuis le Giro en 1994 que le vainqueur et le deuxième cycliste au classement général d’un Grand Tour étaient admissibles pour le titre des 25 ans et moins.

« Je suis déçu, mais c’est aussi un exploit majeur d’être sur le podium ici à Milan, a dit Hindley, de Team Sunweb. Je suis très fier.

« Je savais avant le départ que je pouvais le battre au contre-la-montre. […] J’ai tout donné, et c’est comme ça. Je n’ai aucun regret. »

Le Néerlandais Wilco Kelderman a conclu en troisième position au classement général.

L’Italien Filippo Ganna, un coéquipier de Geoghegan Hart chez Ineos Grenadiers, a remporté l’étape finale, dimanche, grâce à un chrono de 17 minutes 16 secondes sur le parcours relativement plat de 15,7 km.

Il s’agissait pour Ganna d’une quatrième victoire en 21 étapes au Giro cette année.

Le Tour d’Italie semble avoir pris fin au bon moment, étant donné que le nombre de cas de coronavirus est à la hausse dans le pays et que le gouvernement a annoncé une nouvelle série de mesures pour lutter contre la propagation du virus.